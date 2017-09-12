Медики о шейпинге и давлении

Древняя мудрость гласит, что «человек страдает не от бездействия, а из-за того, что не знает — как действовать правильно».

У людей, страдающих от повышенного артериального давления и ведущих малоподвижный образ жизни, даже умеренное увеличение физической активности способно значительно снизить артериальное давление. «Умеренные физические нагрузки особенно показаны при гипертонии» — говорят врачи из Японского Национального Института Здоровья и Питания.



Но как часто необходимо тренироваться, чтобы снизить уровень артериального давления?

Степень снижения систолического АД оказывается больше при длительности нагрузок по крайнеё мере 60−90 мин в неделю, чем при еженедельных нагрузках длительностью 30−60 минут. При дальнейшем увеличении продолжительности тренировок систолическое АД не снижается. Уровень диастолического АД от длительности нагрузок, по мнению японцев, не зависит. В целом это соответствует новым эпидемиологическим данным согласно которым 1 час упражнений в неделю вдвое сокращает сердечно-сосудистый риск.



Как видите, занятия шейпингом оптимальны для поддержания показателей артериального давления на хорошем уровне. Знайте об этом

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