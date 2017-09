Китайцы выкупили контрольный пакет Мотор Сич — СБУ Опубликовано: Лица, связанные с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd., стали основными владельцами производителя авиадвигателей "Мотор Сич". Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев (группа Воля народа) незаконно продал 56% акций ЧАО "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd. Об этом со ссылкой на решение Шевченковского районного суда от 7 сентября передает Liga.net. Согласно документу, 6 апреля 2016 "Мотор Сич" получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая, в свою очередь, является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited. После этого в течение 2016 года, гражданин Украины, имя которого в судебном решении не приводится, продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Согласно тексту решения суда, гражданин Украины, который якобы осуществил продажу акций "Мотор Сичи", ранее напрямую владел 15,83% акций предприятия. Также ему принадлежали 17,3% "Мотор Сичи" через подконтрольную Business House Helena и 15,7% через компании ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом" Елена", СК "Мотор Гарант" и другие структуры. СБУ в июле открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению". Тогда же у служебных лиц компании прошли обыски. Шевченковский районный суд Киева в сентябре арестовал акции "Мотор Сичи", которые учитываются на счетах СП ООО "Драгон Капитал" и принадлежат следующим компаниям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама). В комментарии ЛІГА.net Вячеслав Богуслаев не подтвердил и не опроверг информацию о продаже акций. "Я гражданин Украины. Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день. Поэтому я не могу дать комментарий. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею где и как они покупали. У нас все в порядке, завод работает", — отметил Богуслаев. Владелец Dragon Capital Томаш Фиала не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о сделке. Ранее в "Мотор Сич" заявляли, что поскольку с 1994 года компания является акционерным обществом с частной формой собственности, акции принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам. Обращение таких акций является свободным и неподконтрольным самому предприятию. В мае 2017 года стали известны подробности о создании в Китае завода по производству авиадвигателей, инвесторами которого станут Skyrizon (КНР) и "Мотор Сич". Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик. Инф. delo.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.