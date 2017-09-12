Крупнейший производитель органического березового сока начнет экспорт в Австралию

Черновицкая компания "Лилак" намерена экспортировать органический березовый сок в Австралию.

Черновицкая компания "Лилак", которая специализируется на производстве органического березового сока, а также консервации, выходит на австралийский рынок. Компания намерена поставлять в Австралию три наименования продукции под ТМ "Pani Olena".

Хотя этикетка продукции содержит украинские национальные мотивы, компания не ориентирована исключительно на диаспору. "Мы ориентированы на потребителей, которые предпочитают органическую продукцию. Это не только диаспора. Наша целевая аудитория шире", — уточняют в компании.

"Лилак" входит в единую группу компаний вместе с ООО "Галс ЛТД" и ООО "Грандвест", которые также специализируются на производстве органических соков (ТМ "Spring drops", "Глибкон", "Панська легенда").

Выход на рынок Австралии не первый для компании "Лилак". Продукция представлена на рынках Польши, Румынии, Венгрии, Чехии, Франции, Италии, Германии и Швейцарии.

По оценкам Минагропрода, внутреннее потребление органических продуктов в 2017 году может достичь 25 млн евро.

По состоянию на 1 июня 2016 года в органическом секторе Украины зарегистрировано 239 предприятий, из которых 162 — сельхозпроизводители. Рынок потребления привязан к большим городам: ​​Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр. Кроме того, Киевская область лидирует и по переработке, и по потреблению.

По мнению экспертов, развитие в Украине рынка органики связано с востребованностью этой ниши на внешних рынках, в первую очередь, Евросоюзе.

Инф. delo.ua