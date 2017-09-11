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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Здоровое питание матери: залог прочных костей у ребенка
    Опубликовано: 2017-09-11 21:24:23
    Только полноценное питание женщин во время беременности обеспечивает здоровье костей у ребенка.

    Именно экологические факторы, влияющие на эмбрион, определяют развитие скелета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Исследователи оценили питание 198 беременных женщин, распределяя их по группам: здорового питания с большим количеством фруктов и овощей, йогурта, цельных злаков и плохого питания, включающего чипсы, жареный картофель, сахар, белый хлеб, обработанное мясо, консервы и безалкогольные напитки.

    В возрасте 9 лет их дети прошли проверку плотности костной массы. Оказалось, что здоровое питание на 11% повысило плотность костей и на 8% — общую массу скелета ребенка.

    Даже с учетом курения и потребления витамина D разница в материнском питании отражалась на росте ребенка, весе, обхвате руки и весе при рождении.

    sportzal.com

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