Здоровое питание матери: залог прочных костей у ребенка

Только полноценное питание женщин во время беременности обеспечивает здоровье костей у ребенка.

Именно экологические факторы, влияющие на эмбрион, определяют развитие скелета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Исследователи оценили питание 198 беременных женщин, распределяя их по группам: здорового питания с большим количеством фруктов и овощей, йогурта, цельных злаков и плохого питания, включающего чипсы, жареный картофель, сахар, белый хлеб, обработанное мясо, консервы и безалкогольные напитки.

В возрасте 9 лет их дети прошли проверку плотности костной массы. Оказалось, что здоровое питание на 11% повысило плотность костей и на 8% — общую массу скелета ребенка.

Даже с учетом курения и потребления витамина D разница в материнском питании отражалась на росте ребенка, весе, обхвате руки и весе при рождении.

sportzal.com