Новый год приближается – подарки покупаются!

Как и сани с лыжами лучше готовить летом (а уж если не успели – то хотя бы осенью), так и Новогодние подарки лучше покупать до наступления массового ажиотажа. И очередей меньше, и цены никто не завышает (это же как цветы к 8 марта или iPhone ко Дню Влюбленных), и нет повода переживать, что ваша посылка (откуда бы она ни шла) прибудет своевременно.

Выгодная покупка новогодних подарков – реальность!

Что нужно делать, чтобы порадовать вниманием всех своих родных, близких, друзей, соседей, коллег по работе и вообще каждого, кого хочется порадовать в связи с наступлением Нового года? Конечно, покупать подарки! Но если дарить даже какие-то мелочи каждому – есть шанс разориться и не положить в праздничное Оливье горошек. А какое Оливье без горошка? В общем, лучшее решение – экономить. А это реально, если вы выполните несколько простых действий:

1. Заблаговременно, а лучше сейчас, находите товары в Китае, которые вас интересуют.

2. Срочно связывайтесь с продавцом и договаривайтесь о сделке.

3. Правильно выбирайте логистическую компанию, чтобы та своевременно и безопасно доставила ваш товар.

Собственно, на этом и все. Даже листья не успеют опасть с деревьев, как в ваших руках уже будет коробка с праздничными презентами для всех, кто заслуживает вашего внимания. Тот самый момент, когда новогоднее настроение появится у вас задолго до самого события.



Для тех, кто переживает по поводу того, как получить товар из Китая в Украине, – подсказка: доставка сборных грузов из Китая здесь. Безупречное сочетание цены и качества. Минимум временных затрат – дополнительное преимущество. Вам не придется ждать своей посылки месяцами и переплачивать за место в транспортном средстве, которое занимает не ваш товар.

Почему стоит отдать предпочтение именно OpenTeam

Помимо сжатых сроков и лояльных цен, компания помогает решить много других задач, среди которых:

• Решение всех вопросов, связанных с растаможиванием товаров, а также с оформлением необходимой документации.

• Надежная защита от мошенников, никакого сотрудничества с ненадежными поставщиками.

• Быстрая доставка грузов самых различных объемов (без потери качества).

• Наивысшая безопасность перевозки.

Если вы – оптовый покупатель, – вам еще более выгодно сотрудничать с OpenTeam, ведь взаимовыгодная работа позволит вам обрести настоящего партнера, заинтересованного в вашем успехе. Отдавая предпочтение профессиональной логистической компании, вы можете обезопасить себя не только с финансовой стороны. Вам не придется пополнять кассы аптек, покупая успокоительные, в виду того, что ваши дедлайны горят, а товары так и не приходят. OpenTeam – команда, которая работает слаженнее, чем швейцарские часы.

