Почему важно иметь хорошую осанку

Неправильная осанка может привести к целому ряду заболеваний, о которых мы даже не подозреваем. Искривление позвоночника становится основной причиной возникновения проблем со здоровьем в развитых странах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Позвоночник – это не просто стержень нашего организма. Вместе со скелетом он служит для защиты внутренних органов от внешних повреждений. Если положение позвоночника отличается от нормального, то на организм оказывается большее давление извне, и начинают возникать различные заболевания:

Артрит

Боли в спине

Грудные боли

Расстройства желудочно-кишечного тракта

Проблемы со зрением

Нарушения гормонального баланса

Головокружения

Головные боли

Ослабление иммунной системы организма

Заболевания почек

Менструальные боли

Боли в суставах, мышцах, в области шеи

Ожирение

Зубные боли

Респираторные заболевания

Недержание

Невралгия седалищного нерва

Проблема в том, что большинство из нас думает, что эти заболевания есть следствие неправильного лечения. Такие люди продолжают принимать различные лекарства, тогда как причина их заболеваний — искривление позвоночника, и нужно приложить максимум усилий, чтобы исправить осанку и не усугублять состояние позвоночника. Лекарства избавляют вас от боли, но не устраняют причины.

Образ жизни, который мы ведем, формирует наши тела. Обеспечьте организм достаточным количеством питательных элементов, жидкости и физической нагрузки, и он сможет преодолеть все трудности и справиться со стрессом. Но, если вы «зальете в него плохое топливо», то он также как и машина не будет работать. Человек рожден, чтобы двигаться, так как движение вместе с правильным питанием укрепляет мышцы и помогает нам бороться с гравитацией. Если вы видите сутулого человека, знайте, гравитация победила его. Так как в нашей повседневной жизни большинство из нас двигается мало или выполняет какой-то один вид двигательной активности, нам необходимо заниматься спортом дополнительно. Если у вас серьезные проблемы с осанкой, неплохо бы найти специалиста, который сможет определить какая область нуждается в укрепления, а какая и без того находиться в напряжение, где необходимо делать больше «упражнений-растяжек», а где силовых.

Если вам не могут порекомендовать хорошего специалиста, то вы можете заниматься сами. Для этого обратите внимание на то, каким 5 правилам вам необходимо следовать.

Увеличьте свою физическую активность за счет «упражнений-растяжек» и упражнений на гибкость, направленных на ослабление мышечного давления во внешних областях вашего тела. Обычно этими зонами являются область шеи, поясница, плечи.

Используйте стабилизирующие упражнения. Они необходимы для того, чтобы закрепить мышцами правильное положение суставов. Вы можете обратиться к таким группам упражнений, как йога, пилатес, тай чи, классическая хореография. Но будьте внимательны, так как не все эти комплексы в одинаковой степени подходят для различных видов нарушений осанки.

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