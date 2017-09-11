  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Йога и Pilates часто становится причиной тяжелых травм
    Опубликовано: 2017-09-11 19:24:28

    Как пишет британская Independent, повальное в туманном Альбионе увлечение йогой и пилатес, не столь безопасно, как это кажется на первый взгляд. Все дело в том, что отсутствие правил подготовки инструкторов приводит к тому, что люди получают тяжелые травмы. По словам английских остеопатов и костоправов, их приемные наводнили люди, получившие травмы шеи, коленей и спины в результате занятий этими видами фитнеса.


    В условиях роста популярности йоги и пилатес, спрос на занятия превышает предложение. Так, «Британское колесо йоги» (BWY), которое охватывает все формы этого учения, насчитывает 2,1 тысячи инструкторов, обучающих 500 тысяч желающих. Процветающим бизнесом стал и Pilates. Его популярность настолько велика, что даже Клаудии Шиффер, записавшейся в группу, пришлось ждать очереди 13 недель. Но органа, регламентирующего тренировки, не существует, нет и структур по подготовке инструкторов, а это означает, что объявить себя тренером может любой, даже неопытный человек.


    В Pilates входят занятия на тренажерах и упражнения на растяжку, которые, если выполнять их неправильно, могут привести к растяжению мышц и тканей.
    BWY контролирует некоторые виды занятий, например, хатха-йогу, но два самых модных вида, астанга и бикрам, не подпадают под ее контроль и не регулируются никем.
    Остеопат Джанет Томпсон, работающая в северном Лондоне, заявила: «Я вижу кучу людей, наносящих себе травмы на занятиях йогой и Pilates. Я поражаюсь тому, что люди объявляют себя инструкторами, не имея ни опыта, ни квалификации, и помешать им невозможно. На прошлой неделе я говорила с человеком, которого уволили из Сити, и теперь он решил стать инструктором йоги, но он даже на занятиях никогда не был».
    Президент BWY Моника Бертон отметила: «Настоящая подготовка инструкторов йоги занимает 500 часов, но некоторые клубы отправляют преподавателей аэробики на однодневные курсы, а затем ставят их руководить группами йоги».
    Алан Хердман, который завез Pilates в Британию из Америки, в настоящее время, также, добивается введения строгих правил, регламентирующих тренировки

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.