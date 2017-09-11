Йога и Pilates часто становится причиной тяжелых травм

Как пишет британская Independent, повальное в туманном Альбионе увлечение йогой и пилатес, не столь безопасно, как это кажется на первый взгляд. Все дело в том, что отсутствие правил подготовки инструкторов приводит к тому, что люди получают тяжелые травмы. По словам английских остеопатов и костоправов, их приемные наводнили люди, получившие травмы шеи, коленей и спины в результате занятий этими видами фитнеса.



В условиях роста популярности йоги и пилатес, спрос на занятия превышает предложение. Так, «Британское колесо йоги» (BWY), которое охватывает все формы этого учения, насчитывает 2,1 тысячи инструкторов, обучающих 500 тысяч желающих. Процветающим бизнесом стал и Pilates. Его популярность настолько велика, что даже Клаудии Шиффер, записавшейся в группу, пришлось ждать очереди 13 недель. Но органа, регламентирующего тренировки, не существует, нет и структур по подготовке инструкторов, а это означает, что объявить себя тренером может любой, даже неопытный человек.



В Pilates входят занятия на тренажерах и упражнения на растяжку, которые, если выполнять их неправильно, могут привести к растяжению мышц и тканей.

BWY контролирует некоторые виды занятий, например, хатха-йогу, но два самых модных вида, астанга и бикрам, не подпадают под ее контроль и не регулируются никем.

Остеопат Джанет Томпсон, работающая в северном Лондоне, заявила: «Я вижу кучу людей, наносящих себе травмы на занятиях йогой и Pilates. Я поражаюсь тому, что люди объявляют себя инструкторами, не имея ни опыта, ни квалификации, и помешать им невозможно. На прошлой неделе я говорила с человеком, которого уволили из Сити, и теперь он решил стать инструктором йоги, но он даже на занятиях никогда не был».

Президент BWY Моника Бертон отметила: «Настоящая подготовка инструкторов йоги занимает 500 часов, но некоторые клубы отправляют преподавателей аэробики на однодневные курсы, а затем ставят их руководить группами йоги».

Алан Хердман, который завез Pilates в Британию из Америки, в настоящее время, также, добивается введения строгих правил, регламентирующих тренировки

medicus.ru