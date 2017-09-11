Секреты идеальной елочной игрушки

Да, до новогодних праздников еще осталось время. Но лучше не затягивать с покупкой новых украшений, тем более, если вы собираетесь их менять. Но вот какой должна быть идеальная елочная игрушка, знает не каждый — обычно выбираются самые дешевые или самые красивые варианты. Но это ошибочный подход к решению проблемы.

Покупать елочные игрушки опт — это вариант для магазинов. Если вы собираетесь купить игрушки только для своей семьи, этот вариант отпадает — они должны быть разными, но не выходить из одного стиля. Так они будут гармонично дополнять друг друга, поэтому покупайте все игрушки сразу.

Материал можно выбирать по собственным предпочтениям. Но лучше отталкиваться от окружающей ситуации. Например, если вы осторожны и аккуратны, и елка вряд ли упадет, то можно взять элегантные и утонченные игрушки из стекла. Но вот в тех случаях, когда возле елки будут находиться дети, лучше отдать предпочтение пластику. Да, не столь красиво, зато абсолютно безопасно. Но лишь в том случае, если игрушки дорогие и пластик не токсичный.

Несколько слов о креплении — оно должно быть крепким и выдерживать вес самой игрушки. При этом выдерживать его с запасом прочности. А вот если есть вероятность, что петля выскочит, лучше такую игрушку не брать. Особенно, если она стеклянная. Также игрушки не должны быть тяжелыми — веточки елки тоже не железные.

Размер тоже важен — габариты должны соответствовать размеру дерева. Маленькие игрушки подходят для небольших елочек (возможно искусственных), которые ставят в офисе на рабочий стол. А вот гигантские хорошо смотрятся на гигантах, украшающих городские площади. Размеры игрушек на одной елке не должны сильно отличаться друг от друга — это нарушит гармонию убранства зеленой красавицы.

Ну и постарайтесь не забыть о подсветке. Вы же собираетесь украшать елочку гирляндой? Так убедитесь, что такая подсветка не будет искажать узор выбранной игрушки.