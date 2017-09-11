В Харькове решили провести ревизию торговых точек

В Харькове недавно активисты движения «Потребитель» решили провести небольшую ревизию по всем торговым точкам. Главная задача проверки — отследить, что именно предлагается клиентам, насколько качественная эта продукция и соответствует ли она заявленным нормам. Проверить удалось только несколько точек, на которые поступало наибольшее количество жалоб.

Сайт www.agent-news.net.ua подробно рассматривает все новости, касающиеся восточной части Украины. Здесь же можно будет узнать и некоторые подробности данной проверки. Будем надеяться, что активисты не остановятся на этом мероприятии.

Смотрите — супермаркет «Дарс», расположенный на Баварии, имеет наибольшее количество негативных отзывов. Теоретически владельцу было бы логично пропустить комиссию «Потребителя», чтобы развеять негативную ауру вокруг себя. Вместо этого охрана всеми силами старалась не допустить проверку внутрь (возможно, им не нужно было открыто заявлять о своем приходе).

Но результат был великолепным — когда комиссия все же попала в супермаркет, они установили ряд нарушений. Скорее всего, их было больше, и некоторые успели скрыть, но и того, что осталось, достаточно. На ряде продуктов вообще не было указано срока годности. В других случаях — он уже давно вышел, но товар так и остался на полках. Некоторые упаковки были вообще вскрыты и такой товар не утилизировали. Ну а на некоторых колбасных изделиях (расфасованных по упаковкам), указанный вес не соответствовал реальному.

Кстати, сотрудники супермаркета (то есть — администрация и владелец), не смогли предоставить сертификаты качества товаров. Еще один парадокс — после вызова наряда милиции, ответственность на себя взял один из охранников.