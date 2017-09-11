Полторак пообещал значительное увеличение бюджета для армии в следующем году

В следующем году бюджет армии будет значительно больше, чем в этом году. Об этом написал министр обороны Степан Полторак на своей странице в Facebook.

«Реформы ВСУ проходят планово. Нам нужно время, чтобы развернулся оборонный промышленный комплекс, чтобы мы могли разрабатывать и получать современное надежное оружие, новые образцы техники. Следующий бюджет для армии будет значительно больше, чем в этом году. И, несмотря на то, что в стране есть много других проблем, в государстве большое внимание уделяют войску. Еще несколько лет назад у нас не было специалистов, не было экипажей, не было средств, чтобы обеспечить все нужное для войска.

На начало АТО у нас было не во что одеть наших воинов, завести и вывести технику из боксов, было нечем воевать. Финансовый ресурс не позволял нам это сделать. Разведка не выполняла задач по назначению. Теперь все это меняется. Наша армия уже не та, какой была раньше», – написал министр.

Инф. finance.ua