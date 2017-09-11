Госавиаслужба готовит более либеральный договор о полетах в Казахстан

Хотя действующий договор о воздушном сообщении (от 1993 года) удовлетворяет существующие нужды стран, украинская Госавиаслужба подготовит новый проект договора с Казахстаном.



Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины предлагает пересмотреть договор о воздушном сообщении с Казахстаном. Об этом сообщила пресс-служба Госавиаслужбы.

По этому поводу и. о. замглавы службы Сергей Коршук встречался с делегациею авиационной власти Казахстана, возглавляемой Талгатом Ластаевым, главой Комитета гражданской авиации Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан.

Хотя действующий договор о воздушном сообщении (от 1993 года) удовлетворяет существующие нужды стран, украинская Госавиаслужба подготовит новый проект договора с Казахстаном.

Как уточнили Delo.UA в пресс-службе ведомства, Госавиаслужба нацелена на как можно большее снятие существующих ограничений (по пунктах, частотах и назначенных перевозчиках).

Следующая встреча представителей украинской и казахской госавиации запланирована на декабрь 2017 года в рамках ICAN-2017 (ICAO Air Services Negotiation Event).

Инф. delo.ua