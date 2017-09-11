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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Госавиаслужба готовит более либеральный договор о полетах в Казахстан
    Опубликовано: 2017-09-11 13:45:10

    Хотя действующий договор о воздушном сообщении (от 1993 года) удовлетворяет существующие нужды стран, украинская Госавиаслужба подготовит новый проект договора с Казахстаном.
     
    Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины предлагает пересмотреть договор о воздушном сообщении с Казахстаном. Об этом сообщила пресс-служба Госавиаслужбы.

    По этому поводу и. о. замглавы службы Сергей Коршук встречался с делегациею авиационной власти Казахстана, возглавляемой Талгатом Ластаевым, главой Комитета гражданской авиации Министерства инвестиций и развития Республики Казахстан.

    Хотя действующий договор о воздушном сообщении (от 1993 года) удовлетворяет существующие нужды стран, украинская Госавиаслужба подготовит новый проект договора с Казахстаном.

    Как уточнили Delo.UA в пресс-службе ведомства, Госавиаслужба нацелена на как можно большее снятие существующих ограничений (по пунктах, частотах и назначенных перевозчиках).

    Следующая встреча представителей украинской и казахской госавиации запланирована на декабрь 2017 года в рамках ICAN-2017 (ICAO Air Services Negotiation Event).

    Инф. delo.ua

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