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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Курение ускоряет развитие рассеянного склероза
    Опубликовано: 2017-09-11 12:24:48
    Вдобавок к уже известным ученым негативным эффектам курения, оказывающим влияние на здоровье человека, обнаружена новая угроза, которой подвергают себя курильщики. Исследователи выяснили, что у курящих пациентов быстрее прогрессирует рассеянный склероз — тяжелое заболевание нервной системы.

    С целью определить влияние курения на развитие рассеянного склероза ученые провели масштабное исследование, в котором участвовали 1456 пациентов, страдающих этим тяжелым заболеванием. Средний возраст больных составил 41 год, время болезни в среднем составило 9, 4 года. 257 участников были курильщиками, 428 курили в прошлом и бросили, а 780 пациентов не курили никогда. На момент начала исследования у курящих пациентов заболевание протекало в более тяжелых формах, чем у некурящих. У них также было больше случаев прогрессирующего течения болезни (стабильное ухудшение состояния), а не возвратно-ремиттирующего (прерывистая форма течения заболевания, с чередованием обострений и улучшений).

    Затем ученые отслеживали группу из 981 пациента в течение трех лет, чтобы выяснить, у скольких из них заболевание перейдет из возвратно-ремиттирующей стадии в прогрессирующую. Выяснилось, что такой переход произошел у 20 из 154 курильщиков, 20 из 237 бросивших курить, и у 32 из 500 никогда не куривших больных. «Переход из возвратно-ремиттирующей стадии в прогрессирующую у курильщиков по сравнению с некурящими произошел гораздо быстрее, в то время как показатели у некурящих и тех, кто бросил курить, особо не различались», — рассказал Брайан  С. Хили (Brian C. Healy) из Гарвардского Университета, США, автор проведенного исследования. Результаты его работы опубликованы в июльском выпуске журнала Archives of Neurology.

    «Наши данные подтверждают гипотезу о том, что курение сигарет оказывает неблагоприятный эффект на течение рассеянного склероза. Эту гипотезу выдвинули на основании клинических наблюдений. Хотя причинно-следственную связь еще предстоит установить, данных нашего исследования уже достаточно для того, чтобы настоятельно рекомендовать всем больным рассеянным склерозом курильщикам бросить курить. Это не только снизит риск развития заболеваний, связанных с курением, но и замедлит развитие рассеянного склероза», — заключает ученый.

    sportzal.com

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