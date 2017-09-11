Курение ускоряет развитие рассеянного склероза

Вдобавок к уже известным ученым негативным эффектам курения, оказывающим влияние на здоровье человека, обнаружена новая угроза, которой подвергают себя курильщики. Исследователи выяснили, что у курящих пациентов быстрее прогрессирует рассеянный склероз — тяжелое заболевание нервной системы.

С целью определить влияние курения на развитие рассеянного склероза ученые провели масштабное исследование, в котором участвовали 1456 пациентов, страдающих этим тяжелым заболеванием. Средний возраст больных составил 41 год, время болезни в среднем составило 9, 4 года. 257 участников были курильщиками, 428 курили в прошлом и бросили, а 780 пациентов не курили никогда. На момент начала исследования у курящих пациентов заболевание протекало в более тяжелых формах, чем у некурящих. У них также было больше случаев прогрессирующего течения болезни (стабильное ухудшение состояния), а не возвратно-ремиттирующего (прерывистая форма течения заболевания, с чередованием обострений и улучшений).

Затем ученые отслеживали группу из 981 пациента в течение трех лет, чтобы выяснить, у скольких из них заболевание перейдет из возвратно-ремиттирующей стадии в прогрессирующую. Выяснилось, что такой переход произошел у 20 из 154 курильщиков, 20 из 237 бросивших курить, и у 32 из 500 никогда не куривших больных. «Переход из возвратно-ремиттирующей стадии в прогрессирующую у курильщиков по сравнению с некурящими произошел гораздо быстрее, в то время как показатели у некурящих и тех, кто бросил курить, особо не различались», — рассказал Брайан С. Хили (Brian C. Healy) из Гарвардского Университета, США, автор проведенного исследования. Результаты его работы опубликованы в июльском выпуске журнала Archives of Neurology.

«Наши данные подтверждают гипотезу о том, что курение сигарет оказывает неблагоприятный эффект на течение рассеянного склероза. Эту гипотезу выдвинули на основании клинических наблюдений. Хотя причинно-следственную связь еще предстоит установить, данных нашего исследования уже достаточно для того, чтобы настоятельно рекомендовать всем больным рассеянным склерозом курильщикам бросить курить. Это не только снизит риск развития заболеваний, связанных с курением, но и замедлит развитие рассеянного склероза», — заключает ученый.

sportzal.com