Клиника и диагностика мастита

Особенности анатомического строения молочной железы и резкое усиление функциональной активности этого органа в послеродовом периоде обусловливают клинику и течение воспалительного процесса при мастите, отличающиеся от острой гнойной хирургической инфекции другой локализации.

Воспаление в железе из-за дольчатого ее строения, большого количества естественных полостей (альвеол, синусов и т.п.), широкой сети молочных и лимфатических протоков, обилия жировой клетчатки плохо отграничивается и имеет склонность к распространению на соседние участки молочной железы. Течение лактационного мастита на современном этапе характеризуется быстрой динамикой воспалительного процесса, т.е. быстрым переходом серозной и инфильтративной его форм в гнойную с одновременным поражением новых участков ткани молочной железы.







Мастит может развиться в различные сроки послеродового периода. У наблюдаемых нами пациенток первые признаки заболевания появились в 3,7 % случаев в течение 1-й недели после родов, в 53,9 % — на 2—3-й неделе, в 20,4 % — на 4—5-й, и у 22,0 % женщин мастит возник в сроки от 1,5 до 10 мес после рождения ребенка.



Заболевание начинается остро, с появления болей и чувства тяжести в молочной железе, озноба и повышения температуры тела до 38 "С и выше. Женщины жалуются на слабость, головную боль. Молочная железа увеличивается в объеме, появляется незначительная гиперемия кожи в зоне воспаления. Сцеживание молочной железы и пальпация области гиперемии кожи болезненны. Количество сцеживаемого молока уменьшается.



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