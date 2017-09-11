5 бизнес-новинок к Форуму издателей

В этом году издатели привезут более 400 книжных новинок специально к Форуму издателей, который пройдет 13-17 сентября во Львове. Среди них и новые книги о бизнесе.

Нор Эяль и Райан Гувер "На крючке. Как создать продукт, который цепляет"

Почему некоторые товары захватывают человечество так сильно, что оно не представляет своей жизни без них?Почему они превращаются в наши привычки и заставляют нас возвращаться к ним снова и снова?

Что лежит в основе технологии, которая "цепляет" потребителя?

В своей книге Нир Эяль и Райан Гувер объяснюет "модель попадания на крючок", которую применяют успешные компании, чтобы мотивировать потребителя покупать именно их продукт. Шаг за шагом они раскрывают секреты, на которых базируется успех любой компании.

И это совсем не агрессивная реклама или дорогие промо-акции.

Издательство "Наш формат"

Аузан Александр "Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь"

Научно-популярный рассказ об институтах и ​​институциональной экономике. Всем, кому интересно личное влияние на жизнь государства, будет полезно знать, почему каждый раз, когда мы выбираем любой товар, голосуем за определенный институт.

Как это происходит?

Почему каждый из нас причастен к трансакционным издержекам?

Почему убытки неустранимы и как на самом деле нужно осуществлять выбор?

Книга содержит структурированное описание наиболее известных и значимых мировых экономических теорий и практические советы.

Издательство "Laurus"

Дело Карлгаард. "Человеческий фактор. Секреты длительного успеха выдающихся компаний"

Как построить сильную и успешную компанию, уверенно внедрять инновации и сохранять стабильность даже в кризисные времена?

Дело Карлгаард, издатель американского делового журнала Forbes, выдающийся предприниматель и аналитик, убежден: ключ к успеху стоит искать в нематериальной составляющей бизнеса — так называемом "человеческом факторе".

Автор рассказывает о том, как сформировать сильную команду, создать идеальные условия для ее развития и в конце концов привести свою компанию к успеху на длительный период.

Карлгаард идентифицирует пять ключевых переменных, которые составляют "Человеческий фактор" каждой организации:

доверие — как создать среду, которая порождает доверие и стимулирует высокую производительность?

ум — формальное образование быстро устаревает. Как идти в ногу со временем?

командная работа — узнайте, как мировой гигант FedEx остается максимально сплоченным.

вкус — некоторые называют это "неуловимым местом между истиной фактов и человеческой истиной". Как найти эмоциональные точки соприкосновения?

история — каким был именно ваш путь? Превратите историю своего успеха в стимул и мотивацию для других.

Издательство "Книголав"

Владимир Савчук "Практическая энциклопедия финансового менеджера"

Руководство для финансового менеджера в условиях турбулентности внешней среды. В книге три тематические части.

В первой изложены основы стратегического менеджмента с фокусом внимания на оцифрованные категории.

Вторая часть (включает четыре раздела) энциклопедически подает все необходимые финансовому менеджеру технологии и содержит кроме методических положений большое количество расчетных примеров и кейсов.

В третьей части изложены базовые принципы и современные технологии риск-менеджмента. Материалы книги основаны на практическом опыте автора, полученном в ходе выполнения образовательных проектов Всемирного Банка, а также тренинговой и консалтинговой деятельности для менеджеров отечественных предприятий.

Издательство "Баланс Бизнес Букс" в партнерстве с Киево-Могилянской Бизнес Школой и Международным Институтом Бизнеса

Любомир Остапов "Любовь и бюджет. Домашние финансы для семейных пар на пути к финансовой свободе"

Как экономить?

Каких ошибок следует избегать в ведении семейного бюджета?

На что стоит тратить деньги?

Автор книги Любомир Остапов — финансист, председатель организации всеукраинского Фонда выпускников в НаУКМА, автор публикаций, посвященных ведению ИТ-бизнеса в Украине и управленческим финансам.

Издательство Yakaboo Publishing

По материалам Львовского Форума издателей

Инф. delo.ua