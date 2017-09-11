Сенат США готов выделить Украине свыше $400 млн

Сенат США планирует увеличить финансирование программ на поддержку Украины до $421 млн в 2018 году.



Комитет по ассигнованиям Сената США утвердил увеличение финансирования для Украины для обеспечения безопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.

Речь идет о проекте бюджета для Государственного департамента США в части ассигнований на программу поддержки Украины. Согласно проекту бюджета, помощь Украине может составить $421 млн, что превышает финансирование 2017 года.

Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на цели безопасности по программе "Международное военное финансирование".

Инф. delo.ua

