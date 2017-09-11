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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сенат США готов выделить Украине свыше $400 млн
    Опубликовано: 2017-09-11 09:00:42

    Сенат США планирует увеличить финансирование программ на поддержку Украины до $421 млн в 2018 году.
     
    Комитет по ассигнованиям Сената США утвердил увеличение финансирования для Украины для обеспечения безопасности. Об этом сообщает посольство Украины в США.

    Речь идет о проекте бюджета для Государственного департамента США в части ассигнований на программу поддержки Украины. Согласно проекту бюджета, помощь Украине может составить $421 млн, что превышает финансирование 2017 года.

    Законопроект, в частности, предусматривает увеличение финансирования для Украины на цели безопасности по программе "Международное военное финансирование".

    Инф. delo.ua

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