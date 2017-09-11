Вспомогательные репродуктивные технологии и молочные железы Опубликовано: Несмотря на то, что индукция суперовуляции как метод лечения бесплодия широко применяется в клинической практике более 30 лет, до сих пор остается невыясненным вопрос о влиянии этого метода лечения на развитие изменений молочных желез. Этот вопрос стал еще более актуальным в связи с применением методов ВРТ.



Вопрос о дополнительном канцерогенном действии супра-физиологических уровней эстрогенов (при стимуляции яичников в программах вспомогательных репродуктивных технологий) в настоящий момент остается открытым, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net







Используя Cambridge Medline System, за последние 15 лет нам удалось обнаружить три сообщения о возможной связи овариальной стимуляции и РМЖ. В первом из них говорилось о возникновении карциномы молочной железы у 34-летней англичанки после 2 неудачных попыток экстракорпорального оплодотворения с переносом эмбрионов (ЭКО-ПЭ) в полость матки (за 2 и 6 мес. до заболевания). Стимуляция овуляции проводилась кломифенцитратом и ФСГ по стандартной методике. Женщина страдала первичным трубным бесплодием, не имела семейного анамнеза РМЖ, в течение 9 лет до попыток ЭКО-ПЭ принимала оральные контрацептивы. После каждой попытки стимуляции пациентка в течение 6—8 нед. отмечала увеличение молочных желез.







В операционном материале была обнаружена низкодифференцированная карцинома протока молочной железы. Рецепторов к эстрадиолу и прогестерону обнаружено не было. В дискуссии авторы предполагают, что возможной причиной РМЖ мог быть повышенный при овариальной стимуляции уровень эстрадиола (примерно в 10 раз по сравнению с естественным циклом). В другом сообщении говорится о случае РМЖ II стадии у 41-летней женщины, которая в возрасте 36 лет перенесла 3 неудачные попытки ЭКО-ПЭ, а в 40 лет родила ребенка после удачной попытки. У данной пациентки мать и бабушка болели РМЖ до 50 лет, бабушка матери и ее сестра умерли к 50-летнему возрасту от рака яичника. Авторы сообщают о но-сительстве данной семьей гена BRCA1 и отмечают возможную связь более раннего, чем у родственников, начала заболевания с овариальной стимуляцией и беременностью.







Следует упомянуть статью израильских авторов, в которой сообщается, что за 10 лет работы клиники лечения бесплодия у 16 из 916 женщин, обратившихся за помощью в возрасте до 48 лет, развился РМЖ. Авторы отмечают, что все заболевшие пациентки подвергались длительной овариальной стимуляции. У 13 из 16 больных в клетках опухоли были обнаружены рецепторы к эстрадиолу, что, по мнению авторов, может свидетельствовать о связи между возникновением опухоли и предыдущей стимуляции овуляции (Ginsburg J. et al., 1995).



В работе австралийских авторов сообщаются результаты наблюдения за 5564 женщинами, которым с 1978-го по 1992 год проводилась овариальная стимуляция в программе ЭКО-ПЭ. Продолжительность наблюдения за пациентками составляла от года до 15 лет. При сравнении ожидаемых и наблюдаемых частот возникновения РМЖ и рака яичников не было выявлено повышения частоты возникновения РМЖ, тогда как в 1,7 раза повышался риск возникновения рака яичников. Данная работа является на текущий момент единственной попыткой выявить статистическую зависимость между возникновением РМЖ и овариачьной стимуляцией.



health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

