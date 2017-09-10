Как лечится аллергический ринит у детей

Аллергический ринит является одним из самых распространенных заболеваний у детей и взрослых.

Аллергический ринит определяется как воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, развивающееся под влиянием разнообразных аллергенов. Аллергический ринит сопровождается такими симптомами, как заложенность носа, ринорея, зуд в полости носа, приступы чихания. Дополнительно к этим симптомам может появиться головная боль, нарушение обоняния и проявления конъюнктивита. Все это негативно отражается на различных аспектах жизни ребенка.

Естественно аллергический ринит оказывает очень большое влияние на жизнь ребёнка. Так выраженные клинические симптомы аллергического ринита существенно влияют на успеваемость и концентрацию внимания, ограничивают физическую активность ребёнка.

Доказано, что у 30-40% пациентов с аллергическим ринитом в последующем развивается бронхиальная астма — заболевание, имеющее хроническое течение с периодически возникающими обострениями и приводящее к социальной дезадаптации.

С другой стороны, аллергический ринит достаточно часто ассоциируется с другими заболеваниями, а именно с бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, поллинозом носа, аллергическими заболеваниями верхних дыхательных путей. Практически у 80-90% детей с бронхиальной астмой наблюдается аллергический ринит. Такая тесная взаимосвязь между аллергическим ринитом и бронхиальной астмой дает право некоторым врачам рассматривать два эти заболевания, как единую болезнь. В связи с этим раннее выявление аллергического ринита и назначение рациональной адекватной терапии не только предупреждает развитию тяжелых форм заболевания, но и предупреждает возникновение бронхиальной астмы

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