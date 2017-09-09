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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Древнем Риме знали толк в культурном отдыхе
    Опубликовано: 2017-09-09 17:04:07

    Уже в Римской империи существовал и привычный для нас культурный туризм (хотя понятно, что различие культового и культурного удается провести не всегда: скажем, сегодня поклонение Моне Лизе носит вполне религиозный характер).

     Сочинения Павсания и Страбона – это подробные путеводители. Вот, например, фраза из страбоновой «Географии»: «В прежние времена путешественники приезжали в Феспии, чтобы посмотреть на (статую) Эрота (выполненную Праксителем), так как в других отношениях город не представлял ничего примечательного». На месте древней Трои туристов поджидали оборотистые гиды, готовые показать, где была стоянка ахейских кораблей, где могилы Аякса и Ахилла и где поляна, на которой вершился суд Париса.

    В Спарте ротозеям демонстрировали яйцо, из которого вылупилась Елена Прекрасная, а на Родосе – кубок, ею же оттуда украденный. Язвительный Лукиан замечает, что кабы не подобные байки, гиды померли бы с голоду. Если Греция для римских туристов была страной культуры, то Египет – страной чудес и диковинок. Обычный маршрут пролегал так: сначала корабль плыл в Александрию с ее Маяком, оттуда путешественников по специально вырытому каналу возили в храм Сераписа в Каноб (здесь количество флейтистов, танцовщиц, харчевен и магазинов было столь велико, что «канобское расточительство» вошло в пословицу); бездельники катались на верблюдах и лениво слушали пояснения жрецов; потом их путь лежал в Мемфис, а оттуда в Фивы. Там до сих пор видны автографы римских туристов первых веков нашей эры, испещрившие ноги Мемноновых колоссов от ступни до колен.


    Не только эти узнаваемые признаки позволяют нам возвести современный туризм к античному. Главное, что уже тогда существовала имущественная пропасть между туристом и аборигеном; уже тогда объекты рассматривания пытались изображать экзотику, чтобы не обмануть ожиданий; уже тогда путешественник позволял себе быть наглым и невежественным, поскольку ощущал себя кем-то вроде пришельца с другой планеты. Но, как сказал поэт Гораций, «кто, уехав из своей страны, убежал также и от самого себя?» Никто! «И значит, – сказал поэт Бродский, – остались только иллюзия и дорога».

    medicus.ru

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