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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Протеинотерапия: что важно знать
    Опубликовано: 2017-09-09 18:04:58

    Онкологические заболевания можно лечить и живым веществом куриного яйца по методу доктора Капустнина. Для этого необходимо взять свежее куриное яйцо (не более 2 ч как снесенное). Скорлупу обработать спиртом. Вымыть руки по методу Спасокукоцкого, обработанную скорлупу куриного яйца разбить стерильным шпателем, а отверстие в яйце увеличить стерильным пинцетом.

    Содержимое яйца вылить в стакан, белок и желток размешать стериальной стеклянной палочкой и туда же, в стерильный стакан, постепенно влить 150 г свежего стерильного физраствора. Размешать. Смесь набрать в стерильный шприц на 5 мл. Вводят в среднюю часть наружной поверхности бедра. Повторное введение провести через неделю в тот же день. Срок лечения — 4 недели.

     По мнению автора, при правильном лечении побочных реакций не должно быть, но могут быть боли и покраснения в месте укола. Боли проходят через 1—2 дня, а на покрасневшее место накладывают компресс из «мертвой» воды.

    health.sumy.ua

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