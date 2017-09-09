Йододефицит больно бьет по здоровью

Проблема йододефицита чрезвычайно важна и актуальна для многих стран. Более 1 миллиарда жителей земли живут в местах с пониженным содержанием йода в биосфере (воде, почве, воздухе, продуктах питания).

В результате такой недостаточности у 200 миллионов людей возникает увеличение щитовидной железы (эндемический зоб), у 20 миллионов появляется умственная отсталость на фоне недостаточности гормонов щитовидной железы.

Установлено, что высокая распространенность эндемического зоба среди школьников ведет к снижению познавательных способностей на 15 процентов. По заключению Всемирной организации здравоохранения, преодоление этой проблемы могло бы стать самым существенным достижением мирового здравоохранения, превосходящим по важности искоренение оспы на земном шаре.

Каково же положение в России? Об этом рассказала врач-эндокринолог поликлинического отделения Новосибирского института терапии СО РАМН Елена ИВАКИНА.

Согласно медицинской статистике, сейчас фактическое среднее потребление йода жителем России составляет 40-80 мкг в день при норме 150-200 мкг. В условиях такого недостатка микроэлемента щитовидной железой используется то малое количество йода, которое имеется в организме. При этом ей приходится работать в несколько раз интенсивнее и быстрее, поэтому объем железы увеличивается, возникает зоб.

В России дефицит йода в природе является одной из главных экологических проблем, так как практически вся ее территория эндемична по зобу. Заболевание встречается в среднем у 10-15 процентов городского населения РФ. При этом наша промышленность обеспечивает потребности в йодированной соли не более чем на 30 процентов, а рекомендации Всемирной организации здравоохранения по всеобщему йодированию пищевой поваренной соли для ликвидации дефицита внедряются с большим трудом.

В 1920-1960-е годы качественная профилактика йододефицита в СССР снизила внимание к проблеме. С начала 1970-х годов она перестала входить в разряд важнейших задач охраны здоровья, что в последние десятилетия привело к значительному увеличению распространенности, степени тяжести зобной эпидемии и появлению новых особенностей ее течения.

Но на эту проблему можно повлиять. Для предотвращения последствий йододефицита используются: массовая профилактика: обогащение йодом широко употребляемых продуктов питания; групповая профилактика: назначение препаратов йода тем, кто испытывает особую потребность в йоде (в первую очередь детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам), а также индивидуальная профилактика: это прием препаратов йода в дозе, соответствующей ежесуточной физиологической потребности человека, после консультации с врачом.

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