Жир на ягодицах препятствует действию медикаментов

Избыток жира в области ягодиц может существенно снизить эффективность ряда вакцин, обезболивающих и противозачаточных препаратов, полагают ирландские исследователи. Дело в том, что все эти медикаменты как правило вводятся в организм посредством укола в ягодичную мышцу, и слишком толстый слой жира в этом месте может просто помешать лекарству своевременно попасть в кровеносную систему пациента.

Согласно данным исследования, проведенного сотрудниками дублинских клиник Аделаида и Мет, белые европейцы и американцы в целом менее восприимчивы к действию лекарств, вводимых посредством инъекций. Результаты нового исследования были представлены на ежегодном заседании Радиологического общества Северной Америки, о чем сообщил журнал Forbes. Впрочем, ирландские ученые признают, что не являются первооткрывателями этого широко распространенного и важного с точки зрения врачей-терапевтов феномена.

В ходе эксперимента 50 разнополых пациентов в возрасте от 21 до 87 лет регулярно получали инъекции в ягодичную мышцу, затем положение введенных лекарств в телах участников эксперимента отслеживалось специальной аппаратурой. Лишь в 32% случаев введенное вещество достигало сосудов ягодичной мышцы и распространялось по кровеносной системе организма. При этом у женщин уколы в мягкое место оказывались неэффективными значительно чаще, чем у мужчин. Ягодичная мышца является предпочтительным местом для инъекции, поскольку в этой части тела относительно немного чувствительных нервных окончаний и крупных артерий, которые может повредить игла шприца, и в то же время очень много мелких кровеносных сосудов, по которым введенное лекарство может быстро распространиться по всему телу человека.

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