Стресс и витамины

Стресс — бич нашего времени. В медицине этот термин был введен впервые Гансом Селье в 1926 году. О стрессе говорят в тех случаях, когда события, происходящие в жизни человека, подавляют его способность справляться с ситуацией. Стрессовое событие выводит человека из равновесия [6 ]. В результате действия негативных факторов возникает нейро-гуморальная дисфункция, приводящая к нарушению адаптации организма к изменениям окружающей среды.

В основе механизмов стресса лежит активация симпатической нервной системы (СНС) и/или системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники (ГГН) в ответ на воздействие любого фактора окружающей среды. Реакция СНС на раздражитель идентична реакции, возникающей при физической нагрузке: симпатоадреналовая активация в сочетании с подавлением вагусной активности. При этом происходит значительное увеличение АД, ЧСС, сердечного выброса, кровоснабжения скелетных мышц, миокардиального и церебрального кровотока (за счет уменьшения кровоснабжения желудочно-кишечного тракта и почек), метаболизма, с увеличением уровня глюкозы и свободных жирных кислот в крови вследствие их мобилизации из печени и жировых депо. При этом повышается также активность системы ренин-ангиотензин-альдостерон, что приводит к увеличению объема циркулирующей крови и венозного притока крови к сердцу. Кроме этого, повышается свертываемость крови. Таким образом, при стрессе происходит мобилизация всех ресурсов организма [4 ].

Индуцируемая ЦНС активация системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники (ГГН) приводит к выраженному выделению адренокортикотропный гормон (АКТГ), глюкокортикоидов (кортизола) и подавлению продукции половых гормонов и гормона роста. Происходит смешанная активация симпатоадреналовой и парасимпатической нервной системы, что способствует вазоконстрикции и повышению АД в сочетании с признаками вагусной активации (брадикардия, повышение желудочной секреции, нарушение моторики желудка и кишечника) [4 ].

Традиционно для коррекции стрессовых состояний применяют транквилизаторы, седативные препараты, адаптогены, антидепрессанты, β-блокаторы. Но все эти группы имеют недостатки и ограничения. Так, риск возникновения привыкания и зависимости при использовании транквилизаторов ограничивают длительность курса лечения, что соответственно снижает эффективность терапии. Кроме того, побочные действия транквилизаторов, такие как вялость, дневная сонливость, замедление психических и моторных реакций ухудшают качество жизни и продуктивность выполняемой работы. Антидепрессанты, особенно трициклические, имеют много ограничений для назначения и побочных эффектов, особенно у лиц пожилого возраста: тахикардия, нарушения проводимости и ритма, задержка мочи, дневная седация, гипогликемия, сухость во рту. Очень частым проявлением стресса является тахикардия, а основной жалобой являются сердцебиение, тремор, мышечное напряжение. В этой ситуации, особенно при наличии кардиальной патологии, могут быть весьма эффективны β-блокаторы, особенно в том случае, когда β-блокаторы блокируют периферические (соматические) проявления стресса. Но β-блокаторы устраняют в основном соматические проявления стресса, не влияя на его центральные механизмы, а эффект от лечения наступает в течение ближайших 3 дней [4 ].

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