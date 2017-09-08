Какие минералы нужны для нормальной жизни

Состояние здоровья и активность человека зависит от многих факторов. Никто не оспаривает того, что витамины чрезвычайно важны для обеспечения всех жизненно необходимых функций организма. Однако, многочисленные исследования показали, что параллельно при употреблении витаминов необходимо еще поступление в организм и химических элементов. Функции витаминов и химических элементов сопряжены. Усвоение как витаминов, так и химических элементов происходит значительно лучше при совместной их комбинации, чем в случае раздельного употребления.

Сейчас фармацевтическая промышленность предлагает значительное количество витаминно-минеральных средств. Какие же химические элементы имеют важное значение для человека? В принципе, все химические элементы важны. Однако, изучены их функции еще не полностью. К наиболее изученным и жизненно необходимым относят йод, литий, селен, марганец, кобальт, медь, цинк, кальций, железо, магний, калий.

При недостатке в организме йода возникают, прежде всего, расстройства функции щитовидной железы, проявлением которой является зоб. Поэтому для профилактики зоба необходимо употреблять в пищу морские продукты, в которых йода очень много. Йод необходим и для функции головного мозга, поэтому при его недостатке особенно у детей возможно развитие кретинизма.

Хром защищает нас от сахарного диабета. Достаточно сказать, что в сахаре и продуктах его переработки хрома практически нет. При недостатке хрома человек в большей степени подвержен сахарному диабету.

Недостаток в организме лития приводит к агрессии и депрессивным состояниям.

Когда же в организме не хватает селена, то во много раз возникает опасность возникновения опухолевых заболеваний.

Если человек занимается тяжелым физическим трудом, то ему очень необходим марганец.

В малых количествах нам необходимы кобальт и медь, которые защищают нас от малокровия. Кроме того, медь участвует в тканевом дыхании и таким образом препятствует развитию гипоксических состояний. Раннее поседение, возникновение на теле белых пятен — витилиго может быть связано также с нехваткой меди.

Кожные заболевания, зрение, заживление ран связаны с уровнем цинка в организме.

Среди всех химических элементов особенно важен кальций, поскольку многие ферментные и секреторные процессы в нашем организме являются кальций-зависимыми. Неоспоримую важность играет кальций в женском организме после менопаузы. Его недостаток приводит к остеопорозу — разрежению костной ткани. Кальций необходим для подержания в нормальном состоянии зубов, костей, функции сердца. Одним из лучших источников кальция являются молочные продукты.

Люди, которые имеют бледный вид, непроходящее чувство усталости даже после продолжительного сна должны обратить внимание на такой химический элемент как железо. Его очень много в мясе и растительных продуктах.

Магний защищает нас от атеросклероза, стрессов, камней в почках и геморроя. При недостатке магния возникают подергивания мышц и век, онемение конечностей, приступы отчаяния, может появиться аритмия, боль в грудной клетке. Богатыми источниками магния являются какао, орехи, семечки, мак и соя.

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