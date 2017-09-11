Украина приняла участие в создании транспортного коридора на 5 стран

Руководители железных дорог пяти стран: Украины, Ирана, Азербайджана, Грузии и Польши приняли участие в заседании Координационного комитета по развитию международного транспортного маршрута Юг — Запад.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрзализныци”.

Проект по развитию маршрута предусматривает организацию контейнерных грузоперевозок из Индии/стран Персидского залива через Иран, Азербайджан, Грузию, Украину, Польшу в страны ЕС и обратно.

Кроме того, и. о. председателя правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов и председатель Азербайджанских железных дорог Джавид Гурбанов обсудили перспективы развития данного транспортного маршрута.

Кравцов отметил, что “Укрзализныця” готова обеспечить комфортные тарифные условия для перевозки по этому маршруту, решить все технические вопросы, чтобы обеспечить его конкурентоспособность.

“Я готов на уровне Правительства способствовать решению вопроса о морской составляющей маршрута. К тому же в Украине принято решение об уменьшении портового сбора”, — отметил глава “Укрзализныци”.

В свою очередь Джавид Гурбанов отметил, что Юг — Запад – это стратегический маршрут, и сообщил, что для его перспективного развития Азербайджан заинтересован в достройке железнодорожного участка от Астаны до станции Рашт.

Инф. finance.ua