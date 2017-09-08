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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Apple начнет больше зарабатывать на музыке
    Опубликовано: 2017-09-08 11:00:36

    Apple договорилась с Warner Music и сервисом Spotify о снижении цен на музыку — будет платить правообладателям 55% прибыли от своего музыкального сервиса.
     
    Компания Apple подписала новое соглашение с крупным музыкальным лейблом Warner Music, в котором добилась снижения цены на музыкальные композиции в Apple Music. Об этом сообщает Bloomberg.

    Теперь Apple будет перечислять правообладателям 55% прибыли от своего музыкального сервиса, а не 58% процентов, как ранее.

    Также Apple подписала аналогичный договор с сервисом Spotify. Компания сможет перечислять студии 52% прибыли, но скидка будет предоставлена только после достижения необходимого количества подписчиков.

    Отмечается, что Apple предстоит вести аналогичные переговоры с другими крупными лейблами — Sony Music Entertainment и Universal Music Group.

    По данным Международной федерации фонографической индустрии, продажи глобальной музыки выросли на 5,9% до $ 15,7 млрд в 2016 г. По данным Goldman Sachs, к 2030 г. этот показатель достигнет $41 млрд.

    Инф. delo.ua

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