Apple начнет больше зарабатывать на музыке

Apple договорилась с Warner Music и сервисом Spotify о снижении цен на музыку — будет платить правообладателям 55% прибыли от своего музыкального сервиса.



Компания Apple подписала новое соглашение с крупным музыкальным лейблом Warner Music, в котором добилась снижения цены на музыкальные композиции в Apple Music. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь Apple будет перечислять правообладателям 55% прибыли от своего музыкального сервиса, а не 58% процентов, как ранее.

Также Apple подписала аналогичный договор с сервисом Spotify. Компания сможет перечислять студии 52% прибыли, но скидка будет предоставлена только после достижения необходимого количества подписчиков.

Отмечается, что Apple предстоит вести аналогичные переговоры с другими крупными лейблами — Sony Music Entertainment и Universal Music Group.

По данным Международной федерации фонографической индустрии, продажи глобальной музыки выросли на 5,9% до $ 15,7 млрд в 2016 г. По данным Goldman Sachs, к 2030 г. этот показатель достигнет $41 млрд.

Инф. delo.ua