Врач-проктолог для женщин

Проктология – это отрасль медицины, которая пугает своим звучанием многих женщин. Занимается она профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний заднего прохода, толстого кишечника и промежности. В последние годы можно отметить рост проктологических заболеваний, как у женщин, так и мужчин. Чаще всего причиной этому является неправильное питание, перенесенные стрессы, физические нагрузки, а также малоподвижной образ жизни. Очень часто с такими проблемами сталкиваются беременные или женщины после родов.

Женщина проктолог в Киеве - это надежное решение для обращения к высококвалифицированному специалисту клиники MedNice, в которой помогут устранить проблему. Важно помнить, что лечение будет эффективным тогда, когда Вы:

• Своевременно обратитесь к доктору

• Выберете для лечения опытного специалиста

• Будете прислушиваться, и выполнять все рекомендации по лечению

Лечение и профилактика геморроя на ранних стадиях

Если Вы столкнулись с проблемами проктологического характера и стесняетесь записаться на прием к доктору мужчине с подобным вопросом, тогда клиника Доктора Яцюты MedNice предлагает услуги врача-проктолога женского пола. Наверняка, каждая женщина во время беременности или после родов познала все неприятные стороны геморроя, который доставляет неприятные ощущения жжением, болью и покалыванием. Многие попросту в силу своих стеснений отказываются вовремя начать лечение и устранить проблему на ранних этапах, чем только усугубляют состояние своего здоровья.

В клинике женщина доктор-проктолог осуществит полное обследование и поможет подтвердить наличие или отсутствие геморроя, трещин. С врачом можно обсудить эту деликатную тему и задать все вопросы, которые волнуют пациента. Проктолог выпишет назначение, даст рекомендации касательно диеты, физически упражнений, гимнастики и гигиенических процедур.

Важно помнить, что проктологические заболевания являются хроническими и не проходят сами по себе. Они требуют тщательного исследования и грамотного лечения. Как показывает практика, более 70% больных, обратившихся за помощью, получают излечение благодаря малоинвазивным методам.

Женщина проктолог в Киеве – это:

• Опытный специалист

• Надежный советчик

• Врач высшей категории

• Заслуженный врач Украины

Не нужно молчать о своих проблемах! Приходите за помощью к врачу-проктологу, как только у Вас появились неприятные ощущения, дискомфорт и симптомы. Физкультура, подвижный образ жизни, укрепление мышц живота и спокойная жизнь снизят вероятность появления проктологических болезней!

