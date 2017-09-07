Созерцание чая: советы

«Полноценное вкушение чая начинается ещё до того, как приходит время сделать первый глоток»

Созерцание сухого чая.

Что сначала — созерцание чая или его вкушение? Большинство любителей чая, перед тем как приступить к его приготовлению, любуются внешним видом чая и наслаждаются его ароматом. Есть и те, кто, наоборот, сначала пьют чай и, лишь насладившись его особыми вкусовыми качествами, приступают к рассмотрению формы и аромата сухого чая. Так что же сначала? Попробуйте и то и другое — в конце концов, это дело каждого. Однако аромат сухого чая, как правило, тоньше аромата настоя, поэтому если сначала попробовать чай, а затем вкушать аромат сухого чая, это может вызвать некоторые трудности для тонкого восприятия.

Что мы пытаемся увидеть?

Под созерцанием сухого чая подразумевается детальное рассмотрение внешнего вида и цвета чая. И чем ближе показатели к стандартам, определённым для каждого конкретного чая, тем выше качество чая. Моменты эстетического наслаждения оставим до лучших времён, когда, заметив, что чаи обладают бесконечным количеством форм и красок, вы сами обнаружите в них некоторое сходство с драгоценными камнями.

Каждый вид чая обладает своей особой формой. Это первое, на что необходимо обратить внимание. Следующим моментом является рассмотрение степени плотности или упругости чая (очень важно не путать плотность с твёрдостью). Неважно, спиралевидный, плотно скрученный или полускрученый чай; если его листья крепкие и плотные, это говорит о том, что процесс обработки выполнен должным образом. Но следует оговориться, что есть чаи, к которым предъявляются отдельные требования, как, например, Байхао Улун, Дунфан Мэйжэнь, низкая степень плотности которых не говорит о плохом качестве. Из каждого правила есть исключения.

Кроме этого, по внешнему виду чая можно определить, какие листья использовались при обработке — старые и загрубевшие или молодые и нежные. Чай, сделанный из нежных листочков, выглядит тонким, но достаточно плотным; если же использовались старые и грубые листочки, то полученный чай выглядит крупным и несколько распушённым. Однако, хотя чай из молодых листьев является лучшим, из этого не следует, что все остальные обязательно плохи.

Говоря о весе сухого чая, отметим, что чем он тяжелее, тем лучше, но при этом не существует каких-то чётких показателей веса. Нужно просто взять сухой чай, положить на центр ладони и слегка подвигать. Если чайный лист был «наполнен», то естественным образом можно будет почувствовать вес движущегося на ладони сухого чая.

Одним из основных моментов является также внешний вид сухого чая, который должен быть однородным. При этом не столь важно, длинный чай или короткий, большой или маленький и какова его степень скрученности, главное — чтобы отдельные элементы были одного качества. И если при этом цвет чая ровный, яркий и сочный, блестящий и живой, его можно смело назвать хорошим.

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