Общие клинические проявления опухолевого процесса Опубликовано: По локализации опухоли могут быть в молочных железах, желудке, толстой кишке, прямой кишке, яичнике, на шейке матки, в вульве и влагалище, в щитовидной железе, на коже, в мягких тканях, почках, надпочечниках.







Симптомы. Клинические проявления рака шейки матки появляются в основном уже в далеко зашедших случаях — это кровотечение, боли, лейкорея. Поэтому в начальной стадии рака таких симптомов не будет. Только комплексная диагностика (кольпоскопия, прицельное взятие мазков для цитологического исследования, прицельная биопсия) может обнаружить рак.







Одним из ведущих проявлений прогрессии опухоли является снижение степени дифференцировки. Это свидетельствует о высокой злокачественности опухолевого процесса. Другим неблагоприятным прогностическим фактором является глубокая инвазия опухоли в ткани шейки матки. Эти факторы способствуют быстрому распространению опухоли за пределы органа. Метастазирует рак в регионарные лимфоузлы.







Такие же скудные клинические проявления в начальных стадиях рака тела матки, в более поздних стадиях появляются ациклические маточные кровотечения.







Как правило, рак молочной железы свойствен женщинам в пред- и постменопаузе. Но возможно и сочетание с беременностью, что затрудняет дифференциальный диагноз. Физиологическая гиперплазия долек и увеличение железы во время беременности маскируют опухоль, железа у кормящих упруга и напряжена, и поэтому разграничить галактостаз, мастит и опухоль не всегда просто. Диагноз может быть уточнен при маммографии и пункционной биопсии.







Но между тем современные представления о прогрессии рака молочной железы сводятся к тому, что цикл их развития длителен (4—16 лет), а истинная заболеваемость, включающая все возможные формы существования опухолей — от микроскопических и «минимальных» не пальпируемых (до 1 см) до клинически выраженных, — должна быть выражена у более молодых женщин и, несомненно, намного выше регистрируемой.



health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

