Суд пересмотрит дело по штрафу Intel на 1,1 миллиарда долларов

Суд Европейского Союза заявил, что суд низшей инстанции должен пересмотреть решение о штрафе в размере $1,16 млрд со стороны Еврокомиссии против американского производителя чипов Intel.

Об этом сообщает AFP.

Еврокомиссия в 2009 году наложила штраф в размере $1,16 млрд евро на Intel, заявив, что компания предложила клиентам скидки на компьютеры, в которых использовала собственные микросхемы, а не конкурирующей компании AMD.

Тогда Intel подала апелляцию в Генеральный суд, но проиграла дело в 2014 году. “Суд передает дело в Генеральный суд, с тем чтобы он, учитывая аргументы, выдвинутые Intel, определил, могут ли эти скидки ограничивать конкуренцию”, – сказал суд в заявлении.

Если окончательное решение будет принято в пользу компании Intel, то это будет редкое поражение Еврокомиссии, которая в течение десятилетий не проигрывала крупных антимонопольных дел.

Решение может дать надежду другим американским технологическим фирмам, таким как Google и Qualcomm, в текущих антимонопольных делах ЕС.

Инф. finance.ua