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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Суд пересмотрит дело по штрафу Intel на 1,1 миллиарда долларов
    Опубликовано: 2017-09-08 09:45:07

    Суд Европейского Союза заявил, что суд низшей инстанции должен пересмотреть решение о штрафе в размере $1,16 млрд со стороны Еврокомиссии против американского производителя чипов Intel.

    Об этом сообщает AFP.

    Еврокомиссия в 2009 году наложила штраф в размере $1,16 млрд евро на Intel, заявив, что компания предложила клиентам скидки на компьютеры, в которых использовала собственные микросхемы, а не конкурирующей компании AMD.
    Тогда Intel подала апелляцию в Генеральный суд, но проиграла дело в 2014 году. “Суд передает дело в Генеральный суд, с тем чтобы он, учитывая аргументы, выдвинутые Intel, определил, могут ли эти скидки ограничивать конкуренцию”, – сказал суд в заявлении.

    Если окончательное решение будет принято в пользу компании Intel, то это будет редкое поражение Еврокомиссии, которая в течение десятилетий не проигрывала крупных антимонопольных дел.

    Решение может дать надежду другим американским технологическим фирмам, таким как Google и Qualcomm, в текущих антимонопольных делах ЕС.

    Инф. finance.ua

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