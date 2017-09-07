Транзакции по криптовалютам достигнут $1 трлн до конца года

К концу декабря общий объем операций с использованием биткойнов и альткойнов достигнет $1 трлн. По сравнению с прошлым годом показатель вырастет в 15 раз. Появились и другие признаки криптовалютного бума — первые компании-единороги, рекорды по капитализации рынка и возросшая в два раза популярность токенов.

Только за первое полугодие 2017 года в мире были проведены криптовалютные транзакции на сумму $325 млрд. Во втором полугодии объем сделок увеличится почти в два раза, прогнозирует британская исследовательская компания Juniper Research. Всего с начала года совокупная капитализация мирового рынка криптовалют выросла на 810%, до $161 млрд.

Juniper Research обращает внимание, что с начала года курс биткойна вырос с $1000 до $4000, а в некоторые дни доходил до отметки в $5000. Однако эксперты предупреждают, что в ноябре после введения протокола SegWit2x биткойн ожидает очередной раскол, который может негативно повлиять на стоимость криптовалюты.

Аналитики объясняют криптовалютный бум ростом популярности эфира, цена которого с января выросла почти в 50 раз. Эфир часто используют при проведении первичного размещения монет (ICO) — процедуры, которая также пользуется успехом в 2017 году. Хотя регуляторы начинают вводить ограничения для этого метода привлечения средств, он уже позволил компаниям привлечь более $1,3 млрд.

Инф. finance.ua