Что такое свежий чай

Обычно свежим называют чай, произведенный в нынешнем году, но в Китае потребители привыкли считать свежим чай весеннего сбора, поступающий в продажу в апреле-мае.

Этот чай стоит значительно дороже, и первые весенние дни в Китае — еще холодные и слякотные — это то время, когда крестьяне на чае зарабатывают самые большие деньги. Старый чай — это чай, хранившийся более года, однако его биохимическая старость может наступить раньше или значительно позже в зависимости от условий хранения. Пословица говорит: «Вино чем старее, тем ароматнее; чай чем старее, тем хуже». Свежий чай обладает чистым цветом, он прозрачен и насыщен, ароматен и приятен на вкус, пить его — истинное наслаждение.

Вполне понятно, почему китайцы предпочитают пить свежий чай. Свежий чай в больших количествах может «опьянять», так как в только что собранных и переработанных чайных листьях высоко содержание таких активных веществ, как танин, кофеин, алкалоиды. Теин и ароматические соединения свежего крепко заваренного чая легко приводят нервную систему человека в состояние возбуждения, подобное опьянению — с убыстренной циркуляцией крови, учащенным сердечным ритмом, быстрой сменой эмоций. Чрезмерное употребление слишком крепкого чая приводит к интоксикации с такими симптомами, как повышенная температура, головокружение, бессилие, обильный холодный пот, бессонница и даже дрожь. Кроме того, в чае, недавно снятом с куста, биологически активные вещества довольно агрессивны и слишком сильно стимулируют желудок и слизистую оболочку кишечника, легко вызывая боли в желудке и пучение живота у людей с ослабленной функцией кишечника и с хроническими желудочными заболеваниями. Таким людям следует употреблять чай, собранный как минимум 15 дней назад. За это время агрессивность биологически активных веществ в чайных листах падает и именно такой чай обладает идеальными свойствами. Практически же нам в России никогда не приходится испытывать риск чрезмерного воздействия свежего чая, так как чтобы довезти его до потребителя (даже при всем желании сделать это как можно быстрее) уходит не менее месяца — а это то время, за которое чай успевает «дозреть».

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