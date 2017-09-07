  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Глава Franklin Templeton: Инвесторы предпочтут золото биткоину
    Опубликовано: 2017-09-07 15:00:37

    По мнению главы инвестфонда Franklin Templeton, инвесторы обратятся к золоту из-за ненадежности биткоина.

    Инвесторы на рынках всего мира обратятся от криптовалют к золоту. Такое мнение высказал председатель правления инвестиционного фонда Franklin Templeton Марк Мобиус, пишет PaySpace Magazine.

    "Криптовалюты становятся неконтролируемыми, а это настораживает правительства по всему миру. В результате инвесторы снова сделают ставку на золото из-за ненадежности цифровых валют", - прогнозирует Мобиус.

    По мнению Мобиуса, рынок криптовалют представляет опасность для глобальной экономики вследствие использования цифровых валют для финансирования незаконной активности - терроризма и торговли наркотиками.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.