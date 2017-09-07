Заява Правозахисного порядку денного із вимогою до Президента України та Верховної Ради України припинити наступ на громадські об’єднання Опубликовано: На початку липня 2017 року у парламенті були зареєстровані президентські законопроекти №6674 та №6675, розроблені ніби на заміну скандальним змінам до антикорупційного законодавства, які зобов’язують антикорупційних активістів подавати щорічні електронні декларації про особисті активи та майно (закон №1975-VIII від 23 березня 2017 року). Фактично, пропонується скасування е-декларування для громадських антикорупційних активістів в обмін на запровадження додаткової податкової звітності для громадських організацій і фізичних осіб-підприємців, а також підприємств, установ та організацій, які надають їм послуги.

Законопроекти №6674 та №6675 покладають на усі громадські організації і фізичних осіб-підприємців, підприємства, установи та організації, які надають їм послуги, невиправданий обов’язок подавати додаткову звітність.

Показово, що обсяг звітності для громадських організацій, який передбачають ці законопроекти, значно перевищує той, що встановлений для бізнесу. Більше того, звітність такого обсягу не вимагається навіть від отримувачів бюджетних коштів.

Ми вважаємо, що на фоні заяв про необхідність зменшення надмірного державного регулювання, такі законодавчі ініціативи з’явилися невипадково. Покарання у вигляді скасування неприбуткового статусу громадської організації має підкреслено каральний характер та є нічим іншим, як запровадженням інструменту для вибіркового тиску на нелояльні до влади громадські організації.

Ми розцінюємо таку ініціативу Президента України як непропорційне втручання у діяльність громадських організацій. Такі кроки уподібнюють Україну до репресивних режимів - Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану тощо. Попри позірну турботу про прозорість та підзвітність, запроваджене регулювання у цих країнах призвело до майже повного знищення непідконтрольних владі громадських об’єднань та тотального наступу на громадянське суспільство.

Жодними міжнародними договорами не передбачена вимога такого роду контролю держави щодо діяльності громадських об’єднань, оскільки за міжнародними стандартами громадські об’єднання мають право на свободу від втручання держави в їхню діяльність.

Керівні принципи щодо свободи об’єднань Ради Європи та ОБСЄ передбачають, що “держава не повинна вимагати від об’єднань підзвітності та прозорості, однак повинна заохочувати і стимулювати їх до цього”. При цьому встановлення особливих вимог до звітності допускається тільки у разі надання певних пільг та за умови, що “об’єднанню надаватиметься можливість на власний розсуд вирішувати, дотримуватись таких вимог до звітності чи відмовитись від їх дотримання, а отже – від відповідних особливих пільг”.

З огляду на викладене вище ми вимагаємо від парламенту негайно відхилити законопроекти №6674 та №6675 від 10 липня 2017 року, а від Президента України - виконати свою обіцянку щодо скасування змін до антикорупційного законодавства від березня 2017 року. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

