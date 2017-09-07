Производитель Нашей Рябы намерен купить третий завод в ЕС

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг МХП намерен приобрести третий завод в Европе для производства мясных полуфабрикатов.

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП), крупнейший производитель курятины в Украине (ТМ "Наша Ряба"), наращивает экспорт и переработку мяса в ЕС.

Как уточняет Анастасия Соботюк, начальник отдела по работе с инвесторами МХП, по итогам 2017 года компания планирует экспортировать в ЕС до 200-220 тыс. тонн мяса против 190 тыс. тонн в 2016 году.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши, которые перерабатываются, в том числе, на двух предприятиях холдинга — в Нидерландах и Словакии.

По словам Соботюк, предприятие в Нидерландах работает на максимальной мощности — 1,5 тыс. т продукции в месяц. Мощности словацкого предприятия в три раза больше, чем в Нидерландах и пока полностью не задействованы. "С запуском второй очереди Винницкой птицефабрики планируем полностью загрузить предприятие в Словакии", — отмечает Соботюк. Напомним, МХП в 2017 году начал строительство второй линии Винницкой птицефабрики (Ладыжин, Винницкая область). К 2020 году планируется нарастить производство до рекордных 730 тыс. тонн.

В планах компании также наладить производство мясных полуфабрикатов для европейского рынка. "Такой продукт как мясные полуфабрикаты востребован на рынке ЕС. Нам интересно приобретение небольшого завода, который будет производить полуфабрикаты из украинской курятины для европейского рынка. Таким образом, мы хотим углубить переработку мяса. Нам потенциально интересно сотрудничество с европейскими торговыми сетями — мы готовы производить продукцию под их private label", — говорит Анастасия Соботюк.

"Мироновский хлебопродукт" (МХП) является крупнейшим производителем курятины в Украине. По оценкам компании, МХП занимает 55% отечественного рынка курятины.

В 2016 году МХП запустил завод по переработке мяса птицы в Нидерландах, инвестиции в проект составили $3,5 млн. В 2017 году компания в сотрудничестве с европейским дистрибьютором основала мясоперерабатывающий завод в Словакии. Объем инвестиций — около $3 млн.

Агрохолдинг также занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% — до $1,135 млрд.

Татьяна Рясная

Инф. delo.ua