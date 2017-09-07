Госказначейство выплатило бизнесу 51 млрд грн возмещения НДС

По данным Минфина, с начала работы в реестр поступило более 17,4 тысячи заявлений на возмещение на общую сумму 62,7 млрд грн.



Государственная казначейская служба Украины за 5 месяцев работы реестра автоматического возмещения НДС выплатила бизнесу 50,6 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"С 1 апреля 2017 года успешно работает система автоматического возмещения НДС. Бизнес имеет возможность планировать свои расходы и процессы и рассчитывать на регулярное возмещение уплаченного НДС... За время функционирования нового порядка возмещения НДС органами казначейства возмещено 50,6 миллиарда гривень, в том числе 132 плательщикам в "автоматическом режиме", — говорится в сообщении.

По данным Минфина, с начала работы в реестр поступило более 17,4 тысячи заявлений на возмещение на общую сумму 62,7 млрд грн.

Как сообщалось ранее, в Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень. Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля 2017 года, однако его полноценная эксплуатация стартовала в конце апреля.

Инф. delo.ua