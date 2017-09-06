Валерія Лутковська: «Постановою КМУ №180 порушується право на охорону здоров’я значної кількості найвразливіших категорій пацієнтів» Опубликовано: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з поданням щодо забезпечення прав громадян у сфері охорони здоров’я, зокрема на отримання безоплатно та на пільгових умовах лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування.

До такої ситуації призвело набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (№ 180 від 16.03.2017). Вказаний документ позбавляє значну кількість найвразливіших категорій пацієнтів права на отримання безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів більше 500 життєво необхідних лікарських засобів.

До Офісу Омбудсмана вже надходять непоодинокі звернення від громадян і представників громадських організацій щодо порушення права на охорону здоров’я у зв’язку з дією вказаного документа.

Так, до 1 липня 2017 року пацієнти з окремих груп населення та за певними категоріями захворювань у разі амбулаторного лікування мали право на отримання безоплатно та на пільгових умовах за рецептами лікарів лікарських засобів, зазначених у Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів. До зазначеного Переліку лікарських засобів входило майже 1000 назв діючих речовин лікарських засобів. Натомість Постановою №180 вказаний перелік скасовано. На сьогодні пацієнтам безоплатно та пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів, до якого входить лише 450 міжнародних непатентованих назв.

«У контексті зазначеного зауважу, що на сьогодні існує величезний ризик залишення пацієнтів без необхідних їм лікарських засобів, що може призвести до ускладнення перебігу захворювання та незворотних процесів – аж до летальних випадків», – зауважила Валерія Лутковська.

За її словами, у зоні ризику опинилися діти, в тому числі діти-інваліди; учасники бойових дій, учасники війни, інваліди війни; особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; пенсіонери, інваліди I і II груп; ветерани військової служби та силових структур; діти з багатодітних сімей; жертви нацистських переслідувань; особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами; реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами.

У зв’язку з вказаним Валерія Лутковська звернулась до Прем’єр-міністра України з пропозицією вжити невідкладні заходи нормативно-правового характеру для врегулювання окресленої проблеми з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров’я.

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