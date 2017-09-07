Эксперт считает, что легализация криптовалют стала бы «квантовым скачком» для Украины

У Украины есть возможность за счет легализации криптовалют занять лидирующие позиции и привлечь больше ресурсов на свой финансовый рынок.

Об этом в интервью сообщил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

“У Украины есть возможность сейчас за счет революционных изменений законодательного поля занять лидирующие позиции и привлечь больше ресурсов на свой финансовый рынок”, – отметил председатель НКЦБФР.

Такой шаг он назвал шансом “осуществить” “квантовый скачок” в своем развитии.

“Мы могли бы стать одной из новаторских юрисдикций”, – заявил он.

При этом, подчеркнул Хромаев, выход Bitcoin и других криптовалют на биржу должен регулироваться госнадзором Украины.

“Если финансовый инструмент или любой актив осуществляет обращение публично, например, на бирже, и цена на него тоже формируется публично, значит, процесс обращения и ценообразования этого инструмента должен быть регулируемым. Ведь это влияет на общественные финансовые отношения, и такой актив может расцениваться как инвестиционный”, – заявил председатель НКЦБФР.

Хромаев отметил, что госрегулирование криптовалют со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку возможно, если криптовалюты станут в Украине публичным инвестиционным инструментом.

“Многие регуляторы финансовых рынков в других странах рассматривают выпуски токенов как эмиссию ценных бумаг и определяют криптовалюты как финансовые инструменты. В соответствии с ними применяются общие правила, существующие на этих рынках, для регулирования финансовых инструментов”, – рассказал он.

По мнению Хромаева, инвесторы только выиграют от легализации криптовалют.

“Есть десятки бирж во всем мире, которые торгуют криптоактивами. Есть товарные биржи, торгующие “умными” контрактами”, – отметил чиновник.

Инф. finance.ua