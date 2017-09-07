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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Эксперт считает, что легализация криптовалют стала бы «квантовым скачком» для Украины
    Опубликовано: 2017-09-07 10:00:15

    У Украины есть возможность за счет легализации криптовалют занять лидирующие позиции и привлечь больше ресурсов на свой финансовый рынок.

    Об этом в интервью сообщил председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

    “У Украины есть возможность сейчас за счет революционных изменений законодательного поля занять лидирующие позиции и привлечь больше ресурсов на свой финансовый рынок”, – отметил председатель НКЦБФР.

    Такой шаг он назвал шансом “осуществить” “квантовый скачок” в своем развитии.

    “Мы могли бы стать одной из новаторских юрисдикций”, – заявил он.

    При этом, подчеркнул Хромаев, выход Bitcoin и других криптовалют на биржу должен регулироваться госнадзором Украины.

    “Если финансовый инструмент или любой актив осуществляет обращение публично, например, на бирже, и цена на него тоже формируется публично, значит, процесс обращения и ценообразования этого инструмента должен быть регулируемым. Ведь это влияет на общественные финансовые отношения, и такой актив может расцениваться как инвестиционный”, – заявил председатель НКЦБФР.

    Хромаев отметил, что госрегулирование криптовалют со стороны Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку возможно, если криптовалюты станут в Украине публичным инвестиционным инструментом.

    “Многие регуляторы финансовых рынков в других странах рассматривают выпуски токенов как эмиссию ценных бумаг и определяют криптовалюты как финансовые инструменты. В соответствии с ними применяются общие правила, существующие на этих рынках, для регулирования финансовых инструментов”, – рассказал он.

    По мнению Хромаева, инвесторы только выиграют от легализации криптовалют.

    “Есть десятки бирж во всем мире, которые торгуют криптоактивами. Есть товарные биржи, торгующие “умными” контрактами”, – отметил чиновник.

    Инф. finance.ua

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