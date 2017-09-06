Відділення Укрпошти працюватимуть довше

67% міських відділень Укрпошти подовжать графік роботи. З-поміж 2440 міських відділень компанії понад 1600 працюватимуть за подовженим графіком роботи.

Для зручності клієнтів із 2 жовтня 2017 р. по 9 січня 2018 р. ще понад 500 об’єктів поштового зв’язку Укрпошти долучаються до подовжених графіків роботи та працюватимуть без закриття на обідню перерву.

Тож за новими графіками обслуговування клієнтів працюватимуть:

12 відділень у м. Києві та обласних центрах – цілодобово;

115 міських відділень по Україні у будні – до 21:00;

412 міських відділень по Україні у будні – до 20:00.

У цих відділеннях з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 09:00 та після 18:00 до завершення робочого дня функціонуватимуть мінімум 2 операційних вікна, звернувшись у які, клієнт зможе скористатися всім спектром послуг.

Решта відділень Укрпошти працюватиме за стандартним графіком.

Варто звернути увагу на те, що такі гнучкі графіки функціонування об’єктів поштового зв’язку передбачають роботу їхнього персоналу за плинним графіком, що забезпечує повноцінну обідню перерву кожного працівника.

«Гнучкі графіки роботи мережі відділень Укрпошти за подовженим робочим днем у період активного бізнес-навантаження – це вимога часу. Запроваджуючи гнучкі графіки роботи мережі міських відділень, ми опиралися виключно на потреби наших клієнтів та вимоги ринку, адже тільки таким чином ми зможемо забезпечити максимальну доступність клієнтів до об’єктів поштового зв’язку, а також у повній мірі та максимально якісно задовольнити зростаючий попит на послуги Укрпошти», – зазначила директор розвитку мережі Валентина Дудко.

«Більше того, це рішення відкриє додаткові можливості для корпоративних клієнтів, оскільки забезпечує зручні умови отримання споживачами поштових відправлень. Наша мета - стати ближчими до наших клієнтів, оскільки задоволеність споживачів – головна умова формування їхньої лояльності та збільшення конкурентоспроможності підприємства в цілому», – підкреслює вона.

Перелік відділень Укрпошти, які з 2 жовтня почнуть працювати за подовженим графіком роботи, буде опубліковано додатково.

Прес-служба ПАТ "Укрпошта"