Оправдано ли назначение различных лекарств при лечениии болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, заинтересовались корейские исследователи.
В связи с этим
С другой стороны, симптомы деменции у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, в большей степени затрагивали ежедневную активность и функции сознания. Таким образом, действительно различные фармакологические подходы к лечению слабоумия при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции оправданы, и выбор их должен осуществляться в связи с клиническим течением деменции, делают вывод ученые