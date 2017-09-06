Одинаково ли лечение болезни Альцгеймера и сосудистой деменции

Оправдано ли назначение различных лекарств при лечениии болезни Альцгеймера и сосудистой деменции, заинтересовались корейские исследователи.

В связи с этим Jae-Min Kim , Declan Lyons , Il-Seon Shin и Jin-Sang Yoon исследовали психологические различия, а также разницу в поведении данных больных. Результаты их исследования показали, что симптомы слабоумия, наблюдающиеся при обоих заболеваниях, все же существенно различаются. Так, слабоумие значительно сильнее выражено у больных сосудистой деменцией.

С другой стороны, симптомы деменции у пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, в большей степени затрагивали ежедневную активность и функции сознания. Таким образом, действительно различные фармакологические подходы к лечению слабоумия при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции оправданы, и выбор их должен осуществляться в связи с клиническим течением деменции, делают вывод ученые

medicus.ru