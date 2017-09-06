Будет ли у ребенка астма Опубликовано: Разработан новый способ, определяющий риск развития астмы в будущем у детей с хрипящим (свистящим) дыханием. У 30% детей выявляется такой вид дыхания, но только 40% из них рискуют заболеть астмой.



Ученые разработали специальную шкалу определения риска, которую смогут применять практикующие врачи, и детей из группы высокого риска можно будет оградить от воздействия факторов способствующих началу астмы. Обусловленное сужением просвета дыхательных путей хрипящее (свистящее) дыхание — серьезная проблема, как для детей, так и для родителей. В большинстве случаев оно может самопроизвольно исчезнуть через несколько лет от момента появления. Тем не менее, для врачей очень важно уметь определить, кто из детей рискует заболеть астмой, а, следовательно, нуждается в раннем лечении.



Ученые из St Mary's Hospital, Isle of Wight, обследовали 1000 детей с момента рождения до 10 лет. В процессе исследования учитывали: аллергию у членов семьи, наличие домашних животных, курение родителей, социально-экономические условия жизни. В возрасте 1, 2, 4 и 10 лет, детей обследовали, оценивали аллергический фон и наличие симптомов астмы. Также оценивали наличие свистящего дыхания, бронхиальной астмы, инфекций верхних дыхательных путей, ринита, экземы и аллергии на пищевые продукты. В возрасте 4 лет детям провели кожный тест на выявление наиболее распространенных типов аллергии (на домашнюю пыль, шерсть животных, пыльцу растений, молоко, яйца и орехи). Курение во время беременности, кошки и собаки, вид вскармливания, всё имело определенное значение.



Оказалось, к 10 годам 40% детей уже сталкивались с приступом свистящего дыхания, причем у большей части таких детей этот симптом появился еще до 4 лет. Как правило, у большинства детей были эпизодические, кратковременные приступы свистящего дыхания и только у трети — к 10 годам признаки спазма бронхов не исчезли.



Кто же эти дети? У таких детей родители и родственники в 2.2 раза чаще болеют астмой. У этих детей в 6 раз чаще положительный кожный тест, чем у детей с эпизодическим свистящим дыханием. К 2 годам они в 2 раза чаще страдают от инфекций верхних и нижних отделов дыхательных путей. На основании полученных результатов ученые разработали шкалу оценки риска развития бронхиальной астмы. Авторы намерены следить за здоровьем детей до 16 лет.



Для того чтобы любой терапевт или педиатр смог определить будет ли у ребенка со свистящим дыханием бронхиальная астма, необходимо задать всего три вопроса (астма у членов семьи, инфекции нижних дыхательных путей, когда был последний ринит он же насморк) и провести простой и безопасный кожный тест.



Эта шкала риска более точна чем, та которую используют сейчас, она не решит всех проблем, но она четко демонстрирует способствующее астме влияние наследственности, инфекций и курения и снимает все обвинения с кошек, которых раньше винили в причастности к недугу. medicus.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

