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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Секрет вечной молодости, вовсе и не секрет
    Опубликовано: 2017-09-06 13:04:45

    Не существует однозначного определения средней продолжительности жизни. Условно под ней понимается тот возраст, до которого потенциально могут дожить примерно 80% населения страны. Огромное значение в определении продолжительности жизни человека имеют психологическая, медицинская, экономическая, экологическая сферы.


    Ученые отмечают три важнейших причины, ведущих к старению и смерти. Первая — живые организмы изнашиваются и стареют, как изнашивается и стареет всё природе. Вторая — организм теряет способность к самообновлению и восстановлению. Третья — включение организмом таких процессов, которые способствуют его саморазрушению, старению и гибели.


    Мы можем бороться с повреждающими факторами и стимулировать организм для восстановления. Это позволит нам выиграть от 10−20 и, возможно, более лет. Используя специальные меры, которые замедляют обмен веществ в организме (диета, физупражнения и прочее), мы можем существенно растянуть жизненный цикл, и тем самым существенно отдалить запуск тех процессов, что ведут к прекращению обновления и самоубийству клеток.

    medicus.ru

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