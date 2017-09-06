Чай матe: в чем польза

Йерба Mате (Yerba Mate) раньше было деревом, из листьев которого индейцы готовили особый настой. Напиток, приготовленный из листьев этого дерева, отличался целебными свойствами. Само слово «матэ» восходит к языку кечуа. Матэ повышал иммунитет, восстанавливал после нагрузок, помогал при проблемах с психикой, замедлял старение. Чай мате был настолько питателен, что, употребляя его, можно было обходиться без еды. При наступлении чувства голода индейцы пили чай матэ. Чай мате заменял индейцам хлеб и овощи.

МАТЕ (Парагвайский чай) — это чаеподобный напиток из сухих листьев, который получается из сухих листьев вечнозеленого тропического дерева Illex Paraguariensis.

Тип: Anthophyta.

Класс: Magnoliopsida.

Подкласс: Rosidae.

Отряд: Celestrales.

Семейство: Aguifliaceae.

Выделяют три подвида: «angustifolia», «longifolia» и «latifolia».

Постепенно, распространенный в Южной Америке чай мате завоевал популярность во всем мире. Чай мате имеет горьковатый вкус с лёгким сладковатым привкусом и содержит алкалоиды из группы ксантинов (в эту группу входят кофеин, теобромин и теофиллин), витамины B1, B2, C, E, множество микроэлементов. Он очень полезен для здоровья и помогает при многих заболеваниях.

Чай мате улучшает работу желудочно-кишечного тракта, помогает при хронических запорах и поносах, помогает при заболеваниях почек. Чай оказывает бодрящее, тонизирующее действие.

По своему составу и воздействию на организм человека, МАТЕ является прямым аналогом чая. В МАТЕ содержаться практически все витамины и многочисленные микроэлементы, Имеются также эфирные масла, смолы и танины, фруктовые сахара (глюкоза, пентоза и др.), которые и определяют специфические характеристики МАТЕ как напитка. Из витаминов в МАТЕ обнаружены А, В (все витамины группы В, но преобладают В1,В2), С, Е, Р. и другие. Из микроэлементов наиболее представлены сера, магний, калий, марганец, натрий, железо, медь, хлор. По составу и процентному содержанию витаминов и микроэлементов МАТЕ вполне сопоставимо с чаем, Теофиллин и теобромин — это классические танины, которые содержаться и в чае, но в несколько меньшем количестве. Особенные споры идут вокруг ксантина, который и определяет основные отличия, и преимущества МАТЕ перед чаем. По своему воздействию на организм человека ксантин весьма схож с кофеином, его действие является более мягким, лишенным недостатков и побочных явлений, наблюдаемых при действии кофеина. МАТЕ действует как мягкий стимулятор на физическую и психическую активность человека; улучшает деятельность пищевой и выделительной систем (легкое слабительное и мягкий диуретик, не перегружает почки); нормализует кровяное давление (понижает артериальное давление) и расширяет сосуды.

МАТЕ вызывает особый психомодулирующий эффект, характеризующийся чувством легкости. Вместе с тем, побочных явлений, свойственных чаю и кофе, в МАТЕ не выявлено. Пить его можно и взрослым, и детям. Широкому распространению МАТЕ препятствовало его неправильное заваривание. Многие приготавливали его в заварном чайнике, убивая кипятком душу МАТЕ и разрушая все его полезные компоненты. При правильной заварке этот уникальный настой повышает иммунитет, улучшает память, концентрирует внимание, снижает чувство голода, способствует расщеплению пищи, вымывает молочную кислоту после физических нагрузок, снимает усталость и депрессию. МАТЕ замедляет процесс старение организма. Именно поэтому МАТЕ- неизменный элемент рациона тех, кто хочет быть долгожителем. Кроме того, МАТЕ используется как базовый компонент для разнообразных диет, способствующих похудению. Этот напиток полезен людям всех возрастов, живущих в городах, ведущим активный образ жизни, для восстановления сил после болезни, операции, при нервных расстройствах, усталости, при соблюдении диеты и просто как поставщик в организм нужных витаминов и минералов.

Согласно одной из легенд, МАТЕ был дарован людям богами индейцев гуарани — Яри, богиней луны, и Араи, облаком, чтобы «наполнить их сердца любовью, тела — энергией, а помыслы чистотой». Со временем одни боги в легендах сменяли других, христианские — языческих, но во всех легендах повествуется о том, что МАТЕ — это награда людям за доброту, гостеприимство и благородство, посланная для того, чтобы жизнь человеческая стала легче и радостней.

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