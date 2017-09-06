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    • Минкульт хочет объявить 2018-й годом культурного наследия
    Опубликовано: 2017-09-06 14:45:09

    Министр культуры Украины Евгений Нищук отметил, что полгода назад возобновилась регистрация и обновление реестра памяток архитектуры, памяток истории.
     
    В Министерстве культуры Украины подготовили все необходимые документы для того, чтобы указом президента объявить 2018 год годом культурного наследия. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр культуры Украины Евгений Нищук.

    "Следующий год в Европе в части культуры является годом культурного наследия. И мы сейчас подготовили все документы для указа президента о том, чтобы следующий год в Украине объявили годом восстановления и реставрации культурного наследия. Тогда каждый город, даже памятки местного значения, должны были бы предусмотреть средства на обновление его музеев, заповедников, дворцов", — сказал министр. Он отметил, что полгода назад возобновилась регистрация и обновление реестра памяток архитектуры, памяток истории. "Буквально полгода назад возобновилась на уровне Кабинета министров регистрация и обновление реестра памяток архитектуры, памяток истории. Вот буквально на прошлом заседании правительства у нас были вновь введения новых объектов, но их подают местные органы", — добавил Евгений Нищук.

    Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Беларусь договорились о сотрудничестве в сфере культуры на 2017-2021 годы.

    Инф. delo.ua

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