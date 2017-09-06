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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От цистита избавят клюква и зеленый чай
    Опубликовано: 2017-09-06 16:24:35
    Если после лечения цистита тревожат какие-то неприятные симптомы, нужно еще раз сдать анализы мочи и крови, чтобы убедиться, что острый воспалительный процесс устранен. Если это медицинское обследование даст позитивный результат, нормализовать состояние мочевых органов можно с помощью журавлинового морса. Это очень действенное средство.

    Во-первых, клюква имеет свойства антибиотика, потому успешно борется с бактериями, во-вторых, она стимулирует иммунитет. Готовят морс так: из 400 г клюквы выжать сок и поставить в холодильник. Выжимки, который остались, залить 400 мл воды, добавить мед или сахар и прокипятить на малом огне 30-40 мин, отцедить, смешать с соком и выпить за день. Курс лечения 4 недели.

    Усилит эффект лечения и ускорит процесс выздоровления употребление зеленого чая. Он имеет мягкие мочегонные свойства. Такие сильные мочегонные травы, как хвощ, спорыш, в данном случае не рекомендуются, потому что они раздражают мочевыводящие органы, поэтому могут усилить боль внизу живота.

    Кроме того, нужно придерживаться диеты, которая зависит от того, какие соли преобладают в моче (это определяется во время анализа мочи). Если ураты — следует ограничить употребление мяса, изъять из рациона колбасы, жареные блюда; если оксалаты — стоит отказаться от употребления малины и малинового варения, шпината, щавеля, чая из липы, а зеленый чай употреблять с молоком. В небольшом количестве оксалаты содержатся и в свекле и моркови, потому во время лечения их употребление нужно ограничить.

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