МАУ разрешили летать по шести новым маршрутам

Авиакомпания получила новые назначения на эксплуатацию воздушных линий.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) получила новые назначения на эксплуатацию воздушных линий в регулярном режиме. Такое решение приняла комиссия Госавиаслужбы 28 августа. Разрешения вступили в силу с 1 сентября 2017 года на неограниченный срок, сообщает ЦТС.

МАУ получила разрешение летать по маршруту Киев-Дели с частотой 4 рейса в неделю.

Также МАУ получила право летать на маршруте Киев-Торонто (Канада), Киев-Попрад (Словакия), Киев-Неаполь (Италия), Киев-Болонья (Италия). На всех этих направлениях компания сможет выполнять максимум 3 рейса в неделю.

Кроме того, МАУ разрешили летать по маршруту Киев-Осло (Норвегия) с частотой 4 рейса в неделю.

Перевозчик также получил дополнительные частоты на ряде маршрутов. На линии Киев-Киттила (Финляндия) количество возможных рейсов увеличено с 1 до 2, Киев-Копенгаген - с 7 до 9, Киев-Баку - с 7 до 14, Киев-Афины - с 10 до 11, Киев-Салоники - с 2 до 3.

Получила МАУ и один отказ - ей не разрешили летать на регулярной основе по маршруту Киев-Измир (Турция).

ЛIГАБiзнесIнформ