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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • МАУ разрешили летать по шести новым маршрутам
    Опубликовано: 2017-09-06 13:30:19

    Авиакомпания получила новые назначения на эксплуатацию воздушных линий.

    Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) получила новые назначения на эксплуатацию воздушных линий в регулярном режиме. Такое решение приняла комиссия Госавиаслужбы 28 августа. Разрешения вступили в силу с 1 сентября 2017 года на неограниченный срок, сообщает ЦТС.

    МАУ получила разрешение летать по маршруту Киев-Дели с частотой 4 рейса в неделю.

    Также МАУ получила право летать на маршруте Киев-Торонто (Канада), Киев-Попрад (Словакия), Киев-Неаполь (Италия), Киев-Болонья (Италия). На всех этих направлениях компания сможет выполнять максимум 3 рейса в неделю.

    Кроме того, МАУ разрешили летать по маршруту Киев-Осло (Норвегия) с частотой 4 рейса в неделю.

    Перевозчик также получил дополнительные частоты на ряде маршрутов. На линии Киев-Киттила (Финляндия) количество возможных рейсов увеличено с 1 до 2, Киев-Копенгаген - с 7 до 9, Киев-Баку - с 7 до 14, Киев-Афины - с 10 до 11, Киев-Салоники - с 2 до 3.

    Получила МАУ и один отказ - ей не разрешили летать на регулярной основе по маршруту Киев-Измир (Турция).

    ЛIГАБiзнесIнформ

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