Лечим ангину

Лечение ангины народными способами

1 cтоловую ложку смеси на 1,5 стакана кипятка. Кипятить 2 мин., Настоять укутав 30 мин., Процедить. Полоскать 2 раза в день, утром и вечером, разделив раствор пополам. Начинать полоскание раствором с 26 градусов постепенно убавляя по 1 градусу в день до 16 градусов. Затем месяц полоскать при 15-16 град. Таким раствором. Такое полоскание позволяет снять воспаление горла и закалить его.

2. Свекла тертая красная. Натереть на мелкой терке свеклы. Отжать сока 1 стакан. В стакан сока свеклы красной влить 1 столовую ложку уксуса (но не уксусной кислоты). Этим раствором полоскать горло 5-6 раз в день, можно по 1 глотку проглотить. Делать полоскание до полного выздоровления.

3. В бутыль 0,5 из-под молока нарезать до половины листьев столетникаи засыпать сверху сахарным песком. Бутыль крышкой не закрывать, а обвязать марлей. Настоять 3 дня,затем налить туда водки до верха, завязать марлей снова настоять 3 дня,процедить, отжать. Получится сладко-горький ликер. Принимать до полноговыздровления. Применяется при ангине, гландах и болезнях легких.

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