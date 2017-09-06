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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бородавки не проблема
    Опубликовано: 2017-09-06 10:24:49
    С помощью предложенных народных средств вы сможете эффективно лечить эту косметическую проблему.

    1. Чистотел. Мазать ежедневно 2 раза в день бородавки соком свежесорванного чистотела.

    2. Чеснок. Ежедневно натирать бородавки чесноком.

    3. Магнезия порошок. Ежедневно, два раза, утром и вечером перед едой принимать порошок магнезии на кончике ножа. Принимать месяц.

    4. Взять остаток стебля с корнем от срезанного хлебного колоса острием соломины несколько раз наколоть бородавки и сейчас же соломину закопать в сырую землю, в сырое место, корнем вверх. Через несколько дней, когда соломина сгниет, бородавки исчезнут. (Народное средство).

    5. Яблоко разрезать пополам ниткой, обеими половинами яблока натереть бородавки, сложить яблоко снова вместе половинками и связать их той же ниткой. Закопать это яблоко в землю или навоз, когда яблоко сгниет, бородавки исчезнут. (Народное средство).

    6. На шелковой нитке завязывают в воздухе узлы над каждой бородавкой. Спрятать эту нитку в свежею разрезанную картофелину и зарыть ее так, чтобы никто не знал. Когда картошка сгниет, бородавки исчезнут. (Народное средство).

    7. Детские бородавки легко сводятся искусственным льдом, в котором сохраняется мороженое. Попросить кусочек льда, завернуть его. Дома приложить несколько раз лед к бородавкам и подержать некоторое время, как терпит кожа. Достаточно несколько сеансов и бородавки исчезнут.

    8. Уксусная кислота. Ежедневно, вечером перед сном, капать из пипетки на бородавку одну каплю уксусной кислоты, соблюдая осторожность. Больше капли не употреблять. Бородавки скоро начнут сходить.

    sportzal.com

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