Промисловці закликали главу уряду разом розробити механізми здешевлення кредитів для бізнесу Опубликовано: Фінансовий голод – одна із найбільших проблем українського підприємництва на даному етапі. Ситуація із нестачею оборотних коштів плюс високе фіскальне навантаження, застаріле обладнання, значна енергозатратність на виробництво, вартість тарифів тощо обумовлюють низьку конкурентоспроможність вітчизняної економіки. І хоча офіційна ставка НБУ за останній рік дещо знизилась, комерційні банки не поспішають кредитувати бізнес у достатній мірі та за прийнятними ставками (наразі середня ставка на рівні 18-26%). УСПП, Антикризова рада громадських організацій ще в квітні ініціювали та домоглися рішення Кабміну про проведення спільного із Нацбанком засіданні з проблеми доступу до кредитних ресурсів. У середині вересня постає питання – чому воно досі не проведено? У союзі кажуть: його необхідно провести не пізніше жовтня, адже прийняті на ньому рішення потрібно буде узгодити із держбюджетом та планом подальшої законотворчої роботи уряду на 2018 рік. Про це йдеться у листі УСПП до Прем’єр-міністра України В.Гройсмана.

«Висока вартість кредитів заважає нарощуванню темпів виробництва конкурентоздатної продукції. Промислове виробництво перебуває в нездоровому коливанні: +3% в червні та –2,6% вже у липні. А це питання виживання на внутрішньому та зовнішніх ринках. Нажаль, поки що в країні найвигідніше – це експортувати сировину за досить низькими цінами, на яку є попит в ЄС, Азії та США. Але тоді марно сподіватися на стійкий ріст економіки та дивуватися буксуванню в реалізації реформ», – наголосив президент УСПП Анатолій Кінах.

Експерти союзу наголошують: необхідно визначити такі пріоритети грошово-кредитної і фінансової політики, які стимулюватимуть розвиток секторів реальної української економіки. Поки що ж ставки високі, та й ризики непрацюючих кредитних портфелів теж. Так, рівень кредитів, виданих в економіку у квітні цього року порівняно із кінцем 2016 р. зменшився на 3% (близько 32 млрд грн).

В УСПП розраховують, що за результатами засідання будуть ухвалені конкретні механізми здешевлення кредитних ресурсів для підприємств реального сектору економіки. Такі рішення мають бути обов’язково узгоджені з держбюджетом на 2018р., основами соціально-економічно політики та відповідним планом діяльності уряду. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

