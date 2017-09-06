Сергій Рибалка: «Ломбардний ринок обов’язково потрібно врегулювати» Опубликовано: Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності на сьогоднішньому засіданні рекомендував парламенту прийняти проект Закону про регулювання діяльності з надання небанківських кредитів під заставу рухомого майна (№6569) за основу. Про це повідомив голова фінансового комітету Сергій Рибалка.

«Через зниження рівня життя українців, вони несуть свої останні коштовності в ломбарди, аби хоч якось вижити. Ці установи працюють із найбіднішими людьми, але ще й досі їхня діяльність не врегульована на законодавчому рівні», – сказав Сергій Рибалка.

Він підкреслив, що лише за офіційними даними, обсяг ломбардного ринку становить 16-17 млрд. гривень, а насправді ці суми значно більші.

«На сьогодні в Україні працює близько 470 ломбардів. Гарантії для клієнтів ломбардів зараз мінімальні. Зокрема, відсутні будь-які гарантії збереження заставленого майна. Величезні процентні ставки вводять клієнта в оману маніпуляціями з їх розрахунком і клієнт має мінімум інформації про реальний рівень переплат у порівнянні з банківськими кредитами», – зауважив голова фінансового комітету.

За словами Сергія Рибалки, після численних дискусій та врахування багатьох зауважень в фінансовому комітеті був розроблений законопроект, який врегулює цей ринок і дасть можливість більш ефективно працювати самим ломбардам, а їх клієнтам – відчувати себе більш захищеними.

«Будемо наполягати, щоб цей проект нового спеціального Закону стосовно врегулювання великого сегменту фінансового ринку був найближчим часом внесений на розгляд парламенту. Ломбардний ринок обов’язково потрібно врегулювати», – наголосив С.Рибалка.

Фінансовий комітет в ході засідання також розглянув законопроект про кредитні спілки (№6405) і рекомендував парламенту прийняти його за основу. «Наше завдання – стимулювати розвиток кредитних спілок. Адже в умовах зменшення кредитування, малий бізнес може отримати невеликий кредит саме в кредитних спілках», – зазначив керівник профільного комітету.

Окрім цього комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити за основу проект Закону про фінансовий лізинг (№6395), який має привести українське законодавство у відповідність з сучасними практиками та кращим світовим досвідом у цій сфері. Запропоновані норми передбачають вдосконалення державного регулювання лізингової діяльності та посилення захисту прав споживачів фінансових послуг. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

