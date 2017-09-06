Выплаты жителям США по $12 500 в год повысят ВВП на $2,5 трлн

К такому выводу пришли исследователи из Института Рузвельта. Аналитики уверены, что выплаты безусловного основного дохода (БОДа) позволят людям больше покупать, но при этом не заставят их бросить работу. В результате выплата пособий всем американцам без исключения только усилит экономический рост.

Институт Рузвельта, известный своей поддержкой леволиберальных идей, проанализировал несколько сценариев введения БОДа в США. Эксперты изучили экономические последствия введения ежемесячных пособий всем взрослым в размере $500 или $1000, а также ежемесячных пособий детям в размере $250.

Собрать средства на выплату БОДа эксперты предлагают за счет увеличения федерального долга. Но даже при условии увеличения долга, экономика США будет расти, причем при внедрении любого из трех сценариев выплат.

Аналитики пришли к выводу, что максимальная сумма выплат — $1000 в месяц, или $12 000 в год — будет наиболее эффективной. В течение восьми лет выплата пособий приведет к росту экономики на 12,6%-13,1%. Таким образом, ВВП Америки вырастет на $2,5 трлн.

При составлении прогноза исследователи Института Рузвельта учитывали, что получатели БОДа продолжат работать. Предыдущие исследования безусловных выплат подтвердили, что люди не бросают работу после получения пособий. Однако большинство экспериментов проводилось в развивающихся странах, а их масштаб был ограниченным.

Инф. finance.ua